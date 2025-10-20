Νεκρός 37χρονος τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Περιστέρι.

Πρόκειται για έναν άντρα βουλγαρικής καταγωγής που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από κλαμπ στο Περιστέρι.

Πως έγινε το μαχαίρωμα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ όλα ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα όταν ο άνδρας από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε στο κλαμπ βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Λίγα λεπτά αργότερα έπεφτε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα από χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.