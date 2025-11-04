Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσει αύριο το πρωί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Νωρίτερα σήμερα, υπέβαλε τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πρέσβης των ΗΠΑ, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη χώρα μας, λέγοντας πώς είναι μια υπέροχη εμπειρία. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει επισκεφθεί στο παρελθόν την Ελλάδα, όταν κάλυψε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για λογαριασμό του ABC. Και όπως είπε, έχει κάνει και τον μήνα του μέλιτος με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της στη χώρα μας. Μάλιστα, ο πρώην σύζυγος της, Έρικ Βιλένσι και ο γιος τους, Ρόναν Άντονι τη συνόδευσαν στο Προεδρικό Μέγαρο. Μαζί ήταν και η διπλωματική αποστολή της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση, εκτός κάμερας και μικροφώνου, ξεπέρασε τα 40 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά η κ. Γκίλφοϊλ μετέφερε τους χαιρετισμούς του αμερικανού προέδρου. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας είπε ότι «τα ενεργειακά προτερήματα και οι δυνατότητες της Ελλάδας, λόγω της γεωγραφικής θέσης και των υποδομών της, δεν μπορούν να υπονομεύονται και να παρουσιάζονται ως μέρη δήθεν ελληνοτουρκικών διαφορών». Η πρέσβης συμφώνησε και είπε ότι «η Αμερική έχει αντιληφθεί τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου».

Ο Τρούμαν και το άγαλμα

Ο Πρόεδρος εξήγησε στην Πρέσβη ότι σε προηγούμενες δεκαετίες υπήρχε έντονο το αίσθημα του αντιαμερικανισμού στην Ελλάδα, όμως εκτίμησε ότι αυτό έχει κοπάσει. Ο κ. Τασούλας είπε ότι, λόγω της εξωστρέφειας της, η κ. Γκίλφοϊλ μπορεί να συμβάλλει ώστε τα θετικά αισθήματα των Ελλήνων για την Αμερική να γίνουν ακόμα πιο ισχυρά. Της είπε μάλιστα ότι «εδώ πιο κάτω βρίσκεται το άγαλμα του Τρούμαν, που έχει πολλές φορές γίνει στόχος επιθέσεων, αν ήσασταν εσείς Πρέσβης σε προηγούμενες δεκαετίες, μπορεί να είχε γίνει στόχος λιγότερες φορές». Η κ. Γκίλφοϊλ είπε ότι θαυμάζει τον Τρούμαν και θα ζητήσει να επισκεφτεί το άγαλμα. Πρόσθεσε δε, πως ως εισαγγελέας, δεν έχει χάσει καμία υπόθεση, με τον κ. Τασούλα να σημειώνει ότι δε θα χάσει ούτε ως πρέσβης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η Κίμπερλι και το αμερικανικό όνειρο

Ο Πρόεδρος είπε ακόμα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ότι λόγω της επαγγελματικής διαδρομής της, είναι αξιοθαύμαστο παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου. Η ίδια μίλησε με συγκίνηση για τους γονείς της και ιδίως για την μητέρα της που ήταν εκπαιδευτικός.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ περιέγραψε το ιδιαιτέρως απαιτητικό το πρόγραμμα της και, όπως είπε, δεν θα προλάβει να ξεκουραστεί, διότι θέλει να επισκεφτεί όλη την Ελλάδα και να γνωρίσει την περιφέρεια.

Το ιρλανδέζικο αίμα της πρέσβεως και η αγκαλιά με τον ΠτΔ

Η βεντάλια της συζήτησής τους άνοιξε κι άλλο κι έφτασε μέχρι και σε θέματα θρησκείας.. Η πρέσβης δήλωσε ότι είναι βαθιά θρησκευόμενη και ότι θέλει να γνωρίσει καλύτερα την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Πρόεδρος της είπε ότι, λόγω της ιρλανδικής καταγωγής της, οι Ιρλανδοί μοιάζουν με τους Έλληνες, γιατί, παρά τον μικρό πληθυσμό, είναι και οι δύο μεγάλες χώρες λόγω του πείσματος, του φιλότιμου και της δημιουργικότητας των δύο λαών.

Η συνάντηση έληξε σε καλό κλίμα, ξεπερνώντας χρονικά τον προγραμματισμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο τέλος, η κ. Γκίλφοϊλ έσπασε το αυστηρό πρωτόκολλο και θέλησε να αγκαλιάσει και να φιλήσει τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Αφού αποχώρησε, μετέβη στο υπουργείο Εξωτερικών για να συναντήσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη.