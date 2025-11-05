Η New Star παρουσιάζει σε πανελλήνια πρεμιέρα το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Συνύπαρξη, Λέμε Τώρα – CoExistence My Ass», την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 στις 19:00, στο Studio New Star Art Cinema στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Αθήνας (16 Οκτωβρίου – 16 Νοεμβρίου 2025).

Το ντοκιμαντέρ, που τιμήθηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο, στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έρχεται να ταράξει τα νερά του σύγχρονου πολιτικού σινεμά, με τον αιχμηρό του λόγο απέναντι στις ψευδαισθήσεις της «ειρηνικής συνύπαρξης».

Πρόκειται για ένα έργο που αποδομεί τη γλώσσα της εξουσίας και τις αφηγήσεις που εξισώνουν τον θύτη με το θύμα, θέτοντας στο κέντρο την ανάγκη να ειπωθεί η αλήθεια για την Παλαιστίνη και τη Γάζα χωρίς συμβιβασμούς.

Στο πλαίσιο της πρεμιέρας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση – συζήτηση με θέμα:

«Συνύπαρξη ή σιωπή; Ο ρόλος των ΜΜΕ σε καιρούς γενοκτονίας», σε συνεργασία με το Journalists Network for Palestine – Greece (JNFP-Greece).

Δημοσιογράφοι και ερευνητές θα συζητήσουν με το κοινό για τη βία κατά των δημοσιογράφων, τη λογοκρισία στα δυτικά μέσα ενημέρωσης και τη μετατροπή της πληροφόρησης σε εργαλείο πολιτικής επιβολής.

Συμμετέχουν οι δημοσιογράφοι – μέλη του JNFP-Greece: Λαμπρινή Θωμά, Ηλίας Σκυλλάκος, Γιώργος Τσιάρας, Άρης Χατζηστεφάνου.

Την ταινία θα παρουσιάσει ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, ηθοποιός και κωμικός.

«ΣYΝYΠΑΡΞΗ, ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ!», το αιχμηρό και διαφωτιστικό ντοκιμαντέρ της Άμπερ Φάρες για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, με την πολιτική ακτιβίστρια και κωμικό Νόαμ Σούστερ Ελιάσι.

«Καθηλωτικά δομημένη αφήγηση… η αφοπλιστική φωνή και το χιούμορ της Νόαμ μάς καλούν να αναθεωρήσουμε προκαταλήψεις με ανοιχτό μυαλό και καρδιά».

Πέμπτη 6/11/2025 -19:00 στο STUDIO New Star Art Cinema