To 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται σήμερα μετά από 11 μέρες με πολιτική πινελιά, έχοντας δώσει τον Χρυσό Αλέξανδρο του διεθνούς διαγωνιστικού στην ταινία «Συνύπαρξη, λέμε τώρα! της Καναδολιβανέζας Άμπερ Φάρες, που εστιάζει στην κωμικό Νόαμ Σούστερ Ελιάσι για να αναδείξει τον αγώνα για ισότητα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη. Η ταινία μπαίνει αυτόματα στη λίστα προεπιλογής για το επόμενο Βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της κριτικής επιτροπής, πρόκειται για «Ένα στιβαρό ντοκιμαντέρ για μία από τις διχαστικές, επώδυνες και μακροχρόνιες συγκρούσεις στον κόσμο σήμερα, την ισραηλινο-παλαιστινιακή κρίση. Βασική πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ είναι η Εβραία κωμικός Νόαμ Σούστερ-Ελιάσι, που μιλά εξίσου άπταιστα αραβικά και εβραϊκά. Η ανατροφή της στη μοναδική κοινότητα στο σύγχρονο Ισραήλ όπου οι Παλαιστίνιοι και οι Εβραίοι έχουν συνυπάρξει ως γείτονες και φίλοι από το 1970, την επονομαζόμενη «Όαση Ειρήνης», της χαρίζει μια μοναδική προοπτική στην αυθεντική έννοια της συνύπαρξης, σε μια κοινωνία όπου η ειρήνη και η αμοιβαία κατανόηση μοιάζουν με χίμαιρα.

Μέσα από μια καθηλωτικά δομημένη αφήγηση, και αμφισβητώντας άφοβα όλα τα ταμπού του συγκεκριμένου τόπου, η αφοπλιστική φωνή και το χιούμορ της Νόαμ μάς παρακινούν να αγγίξουμε ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησης ενόσω γελάμε και κλαίμε μαζί της, αλλά και να αναθεωρήσουμε τις προκαταλήψεις μας με ανοιχτά μυαλά και ανοιχτές καρδιές.»

Τον Χρυσό Αλέξανδρο του διαγωνιστικού τμήματος Newcomers κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Πώς να χτίσεις μια βιβλιοθήκη» των Μάια Λέκοου και Κρίστοφερ Κινγκ, ενώ τον Χρυσό Αλέξανδρο του διαγωνιστικού τμήματος >>Film Forward απέσπασε η ταινία «Ατελείωτη Κούκι» των Σεθ Σκράιβερ και Πίτερ Σκράιβερ.

Τι κρατάμε από το ταξίδι μας στο 27ο ΦΝΘ

Η φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης βράβευσε στην εκκίνησή της τον βετεράνο ντοκιμαντερίστα Νικολά Φιλιμπέρ για το σύνολο του έργου του και διένυσε μια περίοδο γεμάτων, sold out προβολών μέσα σε πολύ ζωντανή και ζεστή ατμόσφαιρα. Δεν ήταν μόνο ο ζεστός καιρός που περιέβαλε τις προβολές και τις δράσεις του φεστιβάλ (πιθανόν ο πιο «καυτός» Μάρτιος που έχουμε βιώσει ποτέ στη Θεσσαλονίκη) αλλά και το πολύ ζωηρό κλίμα εντός κι εκτός των αιθουσών, όπως αυτό αποτυπώθηκε σε διάφορες περιστάσεις.

Μαζί με τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ, κρατάμε στις αποσκευές μας από αυτό το ταξίδι, τη συγκινησιακή φόρτιση του κοινού στην προβολή των «Σμιλεμένων ψυχών» του Σταύρου Ψυλλάκη γύρω από την ανιδιοτελή προσφορά στους χανσενικούς ασθενείς του Ελβετού γιατρού Ζουλιέν Γκριβέλ, την ιδιαίτερη γραφή του νεοεμφανιζόμενου Θοδωρή Βασιλείου στο αυτοβιογραφικό «Λο», το πανηγυρικό κλίμα στα «Τέρματα του Αυγούστου» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου για το αυγουστιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου στο Αρματολικό Τρικάλων, την ανυπομονησία όλων, φαν και μη, πριν την ταινία του δημοσιογράφου Βύρωνα Κριτζά «Εδώ μιλάνε για λατρεία», πάνω στις διαστάσεις του μουσικού φαινομένου των «Κόρε.Ύδρο». Πληρέστατη η ματιά στον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία της μπάντας από τη Κέρκυρα στις αρχές των 00s, θα προβληθεί και στις αίθουσες σε λίγες ημέρες, μετά από δύο sold out προβολές ως συμμετέχουσα παραγωγή στο διαγωνιστικό τμήμα Newcomers και δύο βραβεία, τον Αργυρό Αλέξανδρου του τμήματος και το Βραβείο Κοινού σε ελληνική ταινία άνω των 50 λεπτών.

Από τη Λόρεν Γκρίνφιλντ στον Λάκη Παπαστάθη

Πρόγευση από πρόσωπα και εκδηλώσεις με ευρεία απήχηση που έχει τη δυνατότητα το κοινό να γνωρίσει άμεσα σε μία οθόνη ή αίθουσα, πήραμε στο εξαιρετικό μάστερκλας «Κοινωνικές σπουδές: το ταξίδι του καλλιτέχνη» της Αμερικανίδας σκηνοθέτριας και φωτογράφου Λόρεν Γκρίνφιλντ και στη βιβλιοπαρουσίαση για τη βιογραφία του Λάκη Παπαστάθη με τίτλο «Λάκης Παπαστάθης. Γενικό πλάνο».

Εν αναμονή της μεγάλης έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη τον Απρίλιο, για τον σκηνοθέτη Λάκη Παπαστάθη, που έφυγε από τη ζωή το 2023, οι Γιώργος Αργυροηλιόπουλος (δ/ντής φωτογραφίας), Απόστολος Καρακάσης (σκηνοθέτης), Λίνα Νικολακοπούλου (στιχουργός), Βένα Γεωργακοπούλου (δημοσιογράφος) μας σύστησαν τον αφιερωματικό τόμο των εκδόσεων Μπενάκη που επιμελήθηκε η σκηνοθέτις Κατερίνα Ευαγγελάκου. Στην εκδήλωση ήταν παρούσα και η ηθοποιός και σύντροφος στη ζωή του σκηνοθέτη, Υβόννη Μαλτέζου.

Η εντυπωσιακή Γκρίνφιλντ, που καταγράφει αδιάλειπτα τη φαυλότητα του Αμερικανικού Ονείρου και τα προβλήματα της γενιάς Ζ, μίλησε μεταξύ άλλων για την πρώτη σειρά ντοκιμαντέρ της «Κοινωνικές σπουδές/Social Studies» (2024), ένα πρωτοποριακό κοινωνικό πείραμα που εξερευνά τις επιπτώσεις της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην πρώτη γενιά των digital natives (ψηφιακών ιθαγενών), των σημερινών εφήβων. Η σειρά θα προβάλλεται στην Ελλάδα από το Disney+ από τις 19 Μαρτίου.

Γεωγραφία του βλέμματος

Σημειώνουμε τέλος, το αφιέρωμα «Γεωγραφία του βλέμματος: Η εκτός σχεδίου Ελλάδα» (1950-2000), που αναδεικνύει την πλούσια πολιτισμική διάσταση της χώρας με αφορμή την ανακάλυψη της «Καστοριάς» του Τάκη Κανελλόπουλου. Στο πλαίσιο αυτού του πολύτιμου αφιερώματος είχαμε τη χαρά να ανακαλύψουμε το μικρού μήκους φιλμ «Εν Μυτιλήνη» (1973) του Μάνου Ευστρατιάδη και τον «Χορό των αλόγων» του Χρήστου Βούπουρα (2001), δύο μοναδικά ντοκουμέντα, διαφορετικής οπτικής και θεματικής, για τη νησιωτική ταυτότητα της Λέσβου.

Ελπίζουμε το αφιέρωμα αυτό να έχει συνέχεια και να καταστεί προσβάσιμο στο ευρύ κοινό εν ευθέτω χρόνο, έχοντας ήδη ανοίξει έναν σημαντικό διάλογο για την απουσία συντονισμένης στρατηγικής σχετικά με τη διάσωση και συντήρηση των κινηματογραφικών αρχείων στην Ελλάδα.

Tα βραβεία του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: «Συνύπαρξη, Λέμε Τώρα!» της Αμπερ Φάρες

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: «Λευτεριά στον Λέοναρντ Πελτιέ» των Τζέσι Σορτ Μπουλ και Ντέιβιντ Φρανς

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ: «Παιδί της Σκόνης» της Βερόνικα Μλιτσέβσκα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ NEWCOMERS

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ NEWCOMERS ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΪΠΙΔΗΣ»: Πώς να Χτίσεις μια Βιβλιοθήκη των Μάια Λέκοου και Κρίστοφερ Κινγκ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ NEWCOMERS AΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: «Eδώ Μιλάνε για Λατρεία» του Βύρωνα Κριτζά

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ NEWCOMERS ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ: «Φάρμα Κατοικιδίων» των Φιν Βάλτερ και Μάρτιν Α. Βάλτερ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ >>FILM FORWARD

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ >>FILM FORWARD ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ατελείωτη Κούκι των Σεθ Σκράιβερ και Πίτερ Σκράιβερ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ >>FILM FORWARD ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Εντωμεταξύ της Κάθριν Γκαντ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ >>FILM FORWARD ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ: Μουσείο της Νύχτας του Φερμίν Ελόι Ακόστα

ΜERMAID

ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID: GEN_ του Τζανλούκα Ματαρέζε

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ MERMAID: On Lavender των Μάκη Ευαγγελάτου και Ειρήνης Χατζή

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA

IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Το Γλυκό Τέλος του Κόσμου του Στέφανο Κόνκα Μπονιτσόνι

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ PODCAST

ΒΡΑΒΕΙΟ PODCAST: Τυφλή γοητεία» των Μιχάλη Αγραφιώτη, Στέλλας Κανταρτζή και Ελευθερίας Αυγερινού

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ PODCAST: Φωνές Δικαίωσης» του Ανδρέα Βάγια

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ENS Louis Lumiere – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας: Χαιρετισμοί του Δήμου Βρύζα

ΒΡΑΒΕΙΟ ENS Louis Lumière – Γαλλικό Ινστιτού́το Ελλάδος για Ανερχό́μενο Δημιουργό Ηχητικού́ Ντοκιμαντέ́ρ: Κόι Νο Γιοκάν της Κατερίνας Γιαννίση

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «HUMAN RIGHTS IN MOTION»: «Συνύπαρξη, Λέμε Τώρα!» της Αμπερ Φάρες

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ALPHA BANK: «Βίκτορ» του Ολιβιέ Σαρμπίλ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΤ: «Σμιλεμένες Ψυχές» του Σταύρου Ψυλλάκη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΚΚΟΜΕΔ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΕΛΛΗΝΑ/ΙΔΑΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Θανάσης Βασιλείου για το «Λο»

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ: «Σμιλεμένες Ψυχές» του Σταύρου Ψυλλάκη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: «Η Καρδιά του Ταύρου» της Εύας Στεφανή

ΒΡΑΒΕΙΟ FIPRESCI

ΒΡΑΒΕΙΟ FIPRESCI ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ: «Λευτεριά στον Λέοναρντ Πελτιέ» των Τζέσι Σορτ Μπουλ και Ντέιβιντ Φρανς

ΒΡΑΒΕΙΟ FIPRESCI ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Σμιλεμένες Ψυχές» του Σταύρου Ψυλλάκη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ: «Επιστροφή στην Πατρίδα» των Χρύσας Τζελέπη και Ακη Κερσανίδη

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ: «Λευτεριά στον Λέοναρντ Πελτιέ» των Τζέσι Σορτ Μπουλ και Ντέιβιντ Φρανς

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «Κάτω από τις Σημαίες, ο Ήλιος» του Χουάνχο Περέιρα

ΒΡΑΒΕΙΟ WWF ΕΛΛΑΣ: «Αναζητώντας την Ειρήνη» των Νικόλ Γκόρμλι και Ντέμπρα Αρόκο

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR: «Η Καρδιά του Ταύρου» της Εύας Στεφανή

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50’: «Εδώ Μιλάνε για Λατρεία» του Βύρωνα Κριτζά

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 50’: «Επιστροφή στο Ντεπώ» του Δημήτρη Ζάχου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ «PETER WINTONICK» ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50’: «Oταν η Ισλανδία Μπήκε στον Πάγο» της Πάμελα Χόγκαν

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 50’: «Η Κυρία του Ασανσέρ» του Μαρσίν Μοτζελέβσκι

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ PLATFORM+:«Αρκτική Οδύσσεια» του Ευάγγελου Ρασσιά