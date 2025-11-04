Ο Γιάννης Ρήγος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», μεταφέρει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή όσα κατέγραψε βρισκόμενος στην Κρήτη. Το κλίμα στα Βορίζια, η έρευνα των αρχών και η επόμενη πράξη της βεντέτας.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: « Βορίζια: Πώς έγινε η αιματηρή κρητική βεντέτα» θα ακούσετε:

0:33 Το κλίμα στην Κρήτη ύστερα από τα γεγονότα του Σαββάτου.

2:00 Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε η βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης.

3:36 Τι γνωρίζουμε για τα θύματα, τις παράπλευρες απώλειες και τους τραυματίες.

5:59 Πού κρύβονται τα τρία αδέλφια που αναζητούνται.

6:40 Τα επόμενα βήματα των αστυνομικών ερευνών και ο διχασμός που επικρατεί στα Βορίζια.

7:41 Πόσο φυσιολογική θεωρείται στην περιοχή η κατάσταση με τις κρητικές βεντέτες.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια