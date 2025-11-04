Ξεσπά η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στη βεντέτα στα Βορίζια. Όπως λέει ο γιος της εκτελέστηκε εν ψυχρώ, ενώ περιγράφει παλιότερες στιγμές που η αντίπαλη οικογένεια προκαλούσε τη δικιά της.

«Γινόταν πέρσι μια παρέα κι είχαν καλέσει τον εγγονό μου. Ήθελαν να τον διώξουν, τον έδιωξαν. Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν, τον μαχαίρωσαν στον ίδιο τόπο που σκότωσαν το κοπέλι. Αυτοί συνέχιζαν, ψαχνόντουσαν προκαλούσαν» είπε μιλώντας στο ACTION 24.

«Έγινε ένα συμβάν (η έκρηξη σε οικοδομή), δεν ξέρω ποιος το έκανε στο σπίτι τους, εμείς δεν φταίμε πουθενά» είπε υποστηρίζοντας ότι έναν χρόνο νωρίτερα στο ίδιο σημείο είχαν επιχειρήσει να σκοτώσουν και τον εγγονό της.

«Μπήκανε μεσίτες, μας έβαλαν και τα φτιάξαμε και είπαν από τη μια μεριά εμείς και από την άλλη αυτοί, αλλά προκαλούσαν. Δεν ξέρω ποιος τους το έκαμε αυτό στο σπίτι, μπορεί και οι ίδιοι να το έκαναν για να πάρουν λεφτά. Εγώ ξέρω ότι εμείς δεν τους φταίμε πουθενά», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, τα μέλη της άλλης οικογένειας «ξεκίνησαν μπαλωθιές από πάνω, κάλεσε η κόρη την αστυνομία. Εκεί ήταν η αστυνομία, φωνάζαν “π@@@@@@”, της φώναζαν ότι θα την κρεμάσουνε. Τον σκότωσαν εν ψυχρώ. Αν δείτε το αυτοκίνητο θα καταλάβετε. Τραυματίστηκαν μεταξύ τους, αυτοί σκότωσαν τη δικιά τους» ανέφερε.

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη θέλει να φύγουν από το χωριό. «Αυτοί θα φύγουν από το χωριό, αν θέλουν να κάτσουν εδώ, ας κάτσουν. Εγώ απαιτώ να φύγουν αυτοί από το χωριό» είπε χαρακτηριστικά.

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού

Τα ξημερώματα έγινε έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού από αστυνομικούς του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, όπου κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, συγκεκριμένα ο αδελφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του.

Στην επιχείρηση εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε για ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να ελεγχθεί εάν υπάρχουν επικοινωνίες του θύματος με άλλα άτομα.

Τα ευρήματα

Σήμερα η κηδεία της 56χρονης

Κηδεύεται το μεσημέρι η 56χρονη, το δεύτερο θύμα της βεντέτας. Η σορός της θα εκτεθεί στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 και θα ακολουθήσει η ταφή. Χθες ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος», όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη της σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Στην κηδεία αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται αν θα παραστεί ο ένας γιος της, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Οι κάτοικοι του χωριού και των γύρω περιοχών ζουν με τον φόβο νέου αιματοκυλίσματος. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις Αρχές είναι η διαχείριση της κατάστασης μετά το μακελειό, καθώς η οργή και από τις δύο οικογένειες παραμένει έντονη.