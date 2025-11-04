Μετά τις σκηνές αρχαίας τραγωδίας, που εκτυλίχθηκαν χθες (3/11) στα Βορίζια, στην κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο θρήνος συνεχίζεται και σήμερα, καθώς κηδεύεται η 56χρονη, το δεύτερο θύμα αυτής της βεντέτας.

Η σορός της θα εκτεθεί στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού από τις 12:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 και θα ακολουθήσει η ταφή. Χθες ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος», όπου εργαζόταν η άτυχη γυναίκα, τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη της σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Στην κηδεία αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται αν θα παραστεί ο ένας γιος της, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Οι κάτοικοι του χωριού και των γύρω περιοχών ζουν με τον φόβο νέου αιματοκυλίσματος. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις Αρχές είναι η διαχείριση της κατάστασης μετά το μακελειό, καθώς η οργή και από τις δύο οικογένειες παραμένει έντονη.

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού

Τα ξημερώματα έγινε έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού από αστυνομικούς του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, όπου κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, συγκεκριμένα ο αδελφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του.

Στην επιχείρηση εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε για ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να ελεγχθεί εάν υπάρχουν επικοινωνίες του θύματος με άλλα άτομα.

Τα ευρήματα

Σήμερα πιθανόν η παράδοση των τριών αδερφών

Εν τω μεταξύ συνεχίζεται η αναζήτηση των τριών αδερφών που συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 19χρονος, ο 27χρονος και ο 29χρονος αναμένεται να παραδοθούν σήμερα, πιθανόν μετά την κηδεία της 56χρονης.

Παρά την έντονη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και τις συνεχιζόμενες έρευνες σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να τους εντοπίσουν. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια συγγενών και προσώπων του στενού τους κύκλου, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει αποτέλεσμα.

«Τα τρία άτομα που αναζητούνται έχουν ελεγχθεί και σε σπίτια συγγενών τους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την εμπλοκή και άλλων», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στο μακελειό φέρεται να εμπλέκεται και μία τρίτη οικογένεια, που είχε συγγενική σχέση με τους κατηγορούμενους, καθώς σε σπίτι μέλους της βρέθηκε μία από τις κατασχεθείσες καραμπίνες.

Υπενθυμίζουμε ότι την ένταση στην περιοχή ξύπνησε η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε νεόδμητο σπίτι ενός συγγενούς των κατηγορούμενων, το βράδυ της Παρασκευής, που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά της αντίπαλης οικογένειας.

Κανένας δικηγόρος δεν αναλαμβάνει την υπόθεση

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, μέλη και από τις δύο οικογένειες που εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια έχουν επικοινωνήσει με γνωστούς ποινικολόγους του Ηρακλείου, οι οποίοι έχουν χειριστεί σοβαρά κακουργήματα στο παρελθόν. Ωστόσο, όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση για οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τα τρία αδέλφια που καταζητούνται. Παράλληλα, αστυνομικοί από την Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μαζί με αστυνομικούς από το Ελληνικό FBI έχουν προσεγγίσει τους ηλικιωμένους της οικογένειας των καταζητούμενων, με σκοπό να τους πείσουν να παραδοθούν ειρηνικά, τουλάχιστον έως την Πέμπτη.

Ανοίγουν τα σχολεία μέσα στην εβδομάδα

Τη σημασία της αποκατάστασης της τάξης στην περιοχή των Βοριζίων, προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία μέσα στις επόμενες ημέρες, υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας παράλληλα, ότι η λειτουργία των σχολείων θα αποκατασταθεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

«Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι σε συνεννόηση μαζί με τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης. Το σχολείο είναι κλειστό για τις πρώτες τουλάχιστον μέρες της εβδομάδας. Τετάρτη ή Πέμπτη θα ξανανοίξει γιατί πρέπει πρώτα από όλα να αποκατασταθεί η τάξη και βέβαια αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα», ανέφερε η υπουργός σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας» για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο καθώς είναι παιδιά «ιδιαίτερα ευαίσθητης ηλικίας». «Υπάρχει και ένα αίσθημα ανησυχίας στους δασκάλους. Εμείς είμαστε εκεί να προστατεύσουμε όλο το κοινό, που είναι η μαθητική κοινότητα και οι δάσκαλοί μας» σημείωσε.

Η υπουργός Παιδείας ανέφερε, επίσης, ότι στο τέλος της εβδομάδας θα μετακινηθεί στο χωριό ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, μαζί με ομάδα ψυχολόγων που υπηρετούν στην περιοχή αλλά και με δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν ψυχολογικά τα παιδιά. Μάλιστα, σημείωσε ότι εάν κριθεί αναγκαίο, θα μεταβεί και η ίδια στην περιοχή.

Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν χθες στα Βορίζια οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα, το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Απειλές στην οικογένεια της 56χρονης

«Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από σφαίρα. Τα ανίψια μου απάντησαν όταν είδαν τη θεία τους κάτω», εξήγησε στο Live News του MEGA ο αδελφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών,

Μάλιστα, υπογραμμίζει πως η βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες θα πρέπει να σταματήσει. «Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα. Ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος», κατέληξε.

Τι περιλαμβάνει η δικογραφία

Όλα όσα συνέβησαν στα Βορίζια από την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη μέχρι και το μακελειό, κατά τη διάρκεια του οποίου έχασαν την ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης και η 56χρονη Ευαγγελία, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερα ακόμα άτομα, περιλαμβάνει η δικογραφία που έχουν σχηματίσει οι αρχές και έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα «Πατρίς».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το επόμενο πρωί μετά την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου, μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, σημειώθηκαν πυροβολισμοί «ως αντίποινα» προς το σπίτι και τα αυτοκίνητα των Καργάκηδων προκαλώντας υλικές ζημιές καθώς θεώρησαν πως εκείνοι είχαν τοποθετήσει την βόμβα.

Πιο συγκεκριμένα η δικογραφία αναφέρει:

«Οι κατηγορούμενοι… πήγαν έξω από το σπίτι του Καργάκη… εκδηλώνοντας ένοπλη επίθεση ως αντίποινα για την προρρηθείσα έκρηξη. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι… με πιστόλια που έφεραν έβαλαν εναντίον ανωτέρω οικιών και οχημάτων που βρίσκονταν σταθμευμένα έξωθεν των οικίων».

Παράλληλα, η δικογραφία κάνει λόγο πως μόλις ο 39χρονος Φανούρης έμαθε για τους πυροβολισμούς, πήρε το αυτοκίνητο και πήγε στο χωριό.

Στην κάτω πλευρά του χωριού είχαν συγκεντρωθεί μέλη της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων. Στη θέα του αυτοκινήτου υπήρξαν εκατέρωθεν ανταλλαγή πυροβολισμών στην οποία πρωταγωνίστησαν ο 39χρονος, τέσσερα αδέρφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ένας ακόμα συγγενής τους.

Αναλυτικότερα η δικογραφία αναφέρει:

«Σύμφωνα με καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων και παθόντων – κατηγορουμένων προκύπτει ότι στο γενικότερο πλαίσιο αναβρασμού κατόπιν έκρηξης στην οικία Φραγκιαδάκη …, τους μετέπειτα πυροβολισμούς στις οικίες …, και τις εκατέρωθεν λεκτικές επιθέσεις μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο κεντρικό δρόμο των Βοριζίων και συγκεκριμένα στο σημείο που υφίσταται κλίμακα (σκάλα) που οδηγεί στην κάτω πλευρά του χωριού. Σύμφωνα με τις καταθέσεις ο θανών Καργάκης Φανούρης, ενημερωθείς για τους πυροβολισμούς στις οικίες των οικογενειών Καργάκη πήρε το αυτοκίνητο … και κινήθηκε προς την είσοδο του χωριού. Κατά την διέλευση του οχήματος του θανόντα Καργάκη από το σημείο συγκέντρωσης των ατόμων της οικογένειας Φραγκιαδάκη υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στα παρευρισκόμενα άτομα και τον θανόντα Καργάκη Φανούρη. Σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων οι κατηγορούμενοι …….. και ο … έφεραν πυροβόλα όπλα χωρίς να έχει προσδιοριστεί ποιο όπλο έφερε ο καθένας και ο θανών Καργάκης ο οποίος έφερε πυροβόλο όπλο – πιστόλι, προέβησαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Ταυτόχρονα τοποθετείται και η ρίψη πυροβολισμών από υψηλότερο σημείο, πλησίον σπιτιών των Καργάκηδων».

Οι νεκροί και οι τραυματίες

Από αυτόν τον καταιγισμό πυρών τραυματίστηκαν θανάσιμα ο 39χρονος Φανούρης ο οποίος «παρέμεινε τραυματισμένος στο εσωτερικό του οχήματος» αλλά και η 56χρονη Ευαγγελία.

Όπως αναφέρει η δικογραφία:

«Αποτέλεσμα της ένοπλης συμπλοκής ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του Καργάκη Φανούριου, ο οποίος παρέμεινε τραυματισμένος στο εσωτερικό του οχήματος. Στο σημείο βρέθηκε νεκρή και η Φραγκιαδάκη Ευαγγελία».

Επίσης, τραυματίστηκαν ο 25χρονος κατηγορούμενος, ο 30χρονος κατηγορούμενος, η 53χρονη και η 26χρονη που νοσηλεύονται σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο.

«Γαζώθηκε» όχημα περαστικών

Όπως αναφέρεται στην δικογραφία ένα όχημα στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι βρέθηκε κατά λάθος στο σημείο των πυροβολισμών με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό τους να «δεχθεί πλήθος βολίδων». Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς.