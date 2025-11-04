Υπό παραίτηση τελεί ο Γρηγόρης Σκλήκας, διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας το λουκέτο στα 204 υποκαταστήματα.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιείται στο Μεγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους έδειξαν ως μόνη λύση την οικειοθελή αποχώρηση του κ. Σκλήκα από τη θέση του. Σημειώνεται, σε ότι αφορά την διοίκηση των ΕΛΤΑ τις αποφάσεις τις λαμβάνει το Υπερταμείο.

Παράλληλα, όπως τονίστηκε τα περιθώρια ελιγμών δεν είναι μεγάλα και όπως όλα δείχνουν η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να τροποποιήσει το πλάνο της.

Ωστόσο, φαίνεται πως η σημερινή συνεδρίαση στις επιτροπές της Βουλής θα ακυρωθεί.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Υπενθυμίζεται, ότι ο κλίμα στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη βάρυναν οι γκρίνιες και οι προβληματισμοί βουλευτών που έμαθαν τελευταίοι για την απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου, χωρίς, όπως έλεγαν, να έχει προηγηθεί στοιχειώδης διαβούλευση και ενημέρωσή τους, με κάποιους να φέρονται να ζητούν από τις διοικήσεις των δυο φορέων να πάρουν πίσω την απόφασή. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ έχουν κλείσει τα 46 και αν δεν γίνουν διορθωτικές κινήσεις μπροστά στην καθολική κατακραυγή που υπήρξε, θα υπάρξει και συνέχεια.

Από τους πρώτους που αντέδρασαν ήταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ο οποίος δήλωσε (στο Mega) ότι «υπήρξε ένας άσκοπος αιφνιδιασμός» σημειώνοντας πως «δεν μπορεί κάποιος τεχνοκράτης να αποφασίζει, έστω και αν έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα στο Υπερταμείο, έναντι των βουλευτών». Μάλιστα τόνισε ότι δεν τον καλύπτει το μερικό κλείσιμο καταστημάτων και δεν καταλαβαίνει τον διαχωρισμό μεταξύ λεκανοπεδίου Αττικής και υπόλοιπης περιφέρειας. «Οι τεχνοκράτες αποφασίζουν και οι πολιτικοί παρακολουθούν; Για μένα αυτό δεν είναι ανεκτό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αλλά και ο Στέλιος Πέτσας ο οποίος σχολιάζοντας στα social media την μερική αναδίπλωση των ΕΛΤΑ έκανε λόγο για «ένα λάθος που δεν διορθώνεται με άλλο», διερωτώμενος «πόσο στρατηγικό είναι ένα σχέδιο που αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, απλώς για επικοινωνιακούς λόγους;» και «ποια τεχνοκρατικά κριτήρια υπαγορεύουν να μένουν ανοιχτά καταστήματα με μικρότερο όγκο υπηρεσιών και να κλείνουν αυτά με μεγαλύτερο;».

Ζητά μάλιστα την πλήρη αναστολή του σχεδίου κλεισίματος των καταστημάτων σε όλη την Επικράτεια και την εκ νέου αξιολόγησή του «από μηδενική βάση και με μεγαλύτερο βάθος». Στο ίδιο κλίμα κινούνται πολλοί βουλευτές οι οποίοι βλέπουν το ένα μετά το άλλο να ανοίγουν τα «μέτωπα» που έχουν να διαχειριστούν στις εκλογικές περιφέρειές τους.

Γεγονός που διευρύνει το ψυχολογικό χάσμα που υπάρχει με το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο δεν ανέμενε τέτοια θύελλα αντιδράσεων υποτιμώντας τον κοινωνικό αντίκτυπο που θα είχε η τακτική του «σοκ» που επιλέχθηκε για τα ΕΛΤΑ