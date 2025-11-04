Βαλβίδα εκτόνωσης στην εσωκομματική δίνη που προκαλεί η απόφαση για ξαφνικό θάνατο των περισσοτέρων καταστημάτων των ΕΛΤΑ αναζητεί εναγωνίως το Μέγαρο Μαξίμου. Η πρώτη «γραμμή άμυνας» που χαράχτηκε με την τρίμηνη αναστολή του λουκέτου στα καταστήματα της περιφέρειας, ώστε να πειστούν οι τοπικές κοινωνίες για την αναγκαιότητα των δύσκολων αποφάσεων δεν φαίνεται να απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Η επίσημη κυβερνητική τοποθέτηση σύμφωνα με την οποία το ζήτημα που ανέκυψε ανάγεται μόνον σε λανθασμένους επικοινωνιακούς χειρισμούς από τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου δεν έπεισε τη μεγάλη πλειονότητα των βουλευτών της κυβερνητικής παράταξης, οι οποίοι ξιφούλκησαν κατά τη διάρκεια της άτυπης συνεδρίασης της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας που συγκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας για να δώσουν εξηγήσεις ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το blame game και η έκρηξη

Το γεγονός ότι δεν εμφανίστηκαν στη συνεδρίαση, η οποία έγινε με τηλεδιάσκεψη, άλλα κυβερνητικά στελέχη που έχουν αρμοδιότητα επί του θέματος βάρυνε ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα. Πολύ περισσότερο που τις προηγούμενες μέρες στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια εκτυλίχθηκε ένα blame game για το ποιος είχε την πολιτική ευθύνη της απόφασης που ανακοινώθηκε την Παρασκευή και άρχισε να εφαρμόζεται τη Δευτέρα.

Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει συλλογική κυβερνητική ευθύνη. «Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας, όπως άλλωστε υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή και όπως υποστηρίζει ολόκληρη η κυβέρνηση», είπε σε συνέντευξή του. Και πρόσθεσε: «Συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε με μία κατεύθυνση εξυγίανσης. Από εκεί και πέρα, οι επικοινωνιακοί χειρισμοί οι οποίοι έγιναν για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την επεξήγηση του προβλήματος δεν ήταν καθόλου επαρκείς».

«Το σημαντικό» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, «είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα γιατί αυτοί που προτείνουν να μη γίνει τίποτα, ουσιαστικά εισηγούνται το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Θα δούμε τους Δημάρχους και τους τοπικούς φορείς, θα εξηγηθεί το πρόβλημα και όπου χρειάζεται και μπορεί να γίνει, θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις».

Καζάνι που βράζει η Κ.Ο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ επικράτησε εκρηκτικό κλίμα και από αρκετούς ζητήθηκαν παραιτήσεις αλλά και αλλαγή του σχεδίων για ξαφνικό θάνατο που έφερε τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, τόσο στην περιφέρεια, όσο και σε αστικές περιοχές, αντιμέτωπους με τις οργισμένες διαμαρτυρίες ψηφοφόρων τους.

Βουλευτές που συμμετείχαν στη συνεδρίαση εκτιμούσαν ότι η Κ.Ο. της ΝΔ μοιάζει εδώ και μήνες με καζάνι που βράζει και το ζήτημα του λουκέτου των καταστημάτων των ΕΛΤΑ ήρθε να λειτουργήσει ως σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής που πολλοί εξ αυτών αισθάνονται, καθώς πιέζονται από τους ψηφοφόρους για μια σειρά αστοχίες της κυβερνητικής πολιτικής, με κορυφαίο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την καθυστέρηση καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων.

Επικοινωνιακή αστοχία;

Το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε να περιορίσει το ζήτημα στο επικοινωνιακό σκέλος του. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε το θέμα, δημιουργώντας μια ανησυχία σε τοπικές κοινωνίες και σε κάποιους βουλευτές που εν πρώτοις μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη», υποστήριξε.

Κατά την άποψή του, «αν είχε προηγηθεί διάλογος και επεξήγηση του θέματος από τα ΕΛΤΑ, οι ανησυχίες ή οι ουσιαστικές αντιδράσεις θα ήταν πολύ λιγότερες έως και ανύπαρκτες», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος περιέγραψε την απόφαση για το λουκέτο ως μονόδρομο. «Από το 2013 και μετά έχει επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Άρα είναι αδύνατον στο κράτος να επιδοτήσει, να χρηματοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα καλύπτοντας μία απόφαση, η οποία είναι αναγκαία για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων».

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «από το 2018 και μετά, τα ΕΛΤΑ πήγαν με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Υπερταμείο. Άρα δεν είναι υπό την εποπτεία, υπό τη διοίκηση, υπό τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Έγινε τότε εκτενής συζήτηση και τοποθετήθηκαν όλα τα κόμματα. Επομένως, από το 2018, είναι απόφαση ενός οργανισμού με ανεξάρτητη λειτουργία, με τη διοίκησή του, που ανήκει στο Υπερταμείο».

Λουκέτο για 30 εκατ. ευρώ

Ο κ. Μαρινάκης, πάντως, υποστήριξε ότι «κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, καμία περιοχή, κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική, στην περιφέρεια, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση». Όπως είπε, «ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι. Δηλαδή, μέσω ταχυδρόμων, οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών».

Επιχειρηματολογώντας υπέρ του λουκέτου, υποστήριξε ότι «η παραδοσιακή δραστηριότητα της φυσικής παρουσίας στο κατάστημα, είναι το 10% της δραστηριότητας των ΕΛΤΑ, η οποία όμως κοστίζει περίπου το 50%». Και, ως εκ τούτου, «ο βασικός λόγος για τον οποίον οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση η διοίκηση των ΕΛΤΑ είναι γιατί άλλαξαν οι εποχές».

Ανέφερε επιπλέον ότι το κλείσιμο των καταστημάτων γίνεται για δημοσιονομικούς λόγους, καθώς, «κατά μέσο όρο, κάθε τέτοιο κατάστημα κοστίζει 150.000 ευρώ το χρόνο» και «αν πολλαπλασιαστεί αυτό επί 200 καταστήματα, τα οποία θα κλείσουν σε δύο φάσεις, τότε φτάνουμε περίπου στα 30 εκατομμύρια». Κατέληξε λέγοντας ότι «αυτά τα χρήματα δεν επιτρέπεται να τα βάλει το κράτος» και «σε αυτό δεν υπάρχει αντιπρόταση από όσους εναντιώνονται στην απόφαση».

Τα συγκεκριμένα επιχειρήματα ήταν γνωστά στους «γαλάζιους» βουλευτές που άσκησαν κριτική μερικές ώρες αργότερα και έδειξαν ότι τα απορρίπτουν, καλώντας την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις αποφάσεις της.