Ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», συνομιλεί με τον Γιάννη Θ. Διαμαντή και συνθέτει το πορτρέτο της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Τα ζητήματα που θα την απασχολήσουν περισσότερο κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ» θα ακούσετε:

0:27 Το πορτρέτο της νέας πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

2:11 Τα δυνατά και τα λιγότερο ισχυρά χαρακτηριστικά της Γκίλφοϊλ.

4:00 Η επιρροή που μπορεί να ασκήσει η Γκίλφοϊλ στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που αφορά την Ελλάδα.

5:43 Η στασιμότητα στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας.

7:34 Οι δύο ελληνικές διπλωματικές στρατηγικές όσον αφορά τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.

