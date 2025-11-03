Αναδιπλώθηκε από την άκαμπτη μέχρι πρότινος στάση της η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και υπό την πίεση δύο δικαστικών αποφάσεων που την υποχρεώνουν να διατηρήσει εν λειτουργία το σχετικό πρόγραμμα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα συνεχίσει μερικώς τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program).

Το Υπουργείο Γεωργίας (USDA) είχε προγραμματίσει να «παγώσει» τις πληρωμές από την 1η Νοεμβρίου, επικαλούμενο αδυναμία συνέχισης της χρηματοδότησης, λόγω της παρατεταμένης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που έχει φτάσει πλέον τις 34 ημέρες, αποτελώντας τη μακροβιότερη στην ιστορία των ΗΠΑ, με τις επιπτώσεις να είναι πλέον εμφανείς σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, από τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας έως τις μεταφορές και την εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα εξυπηρετεί περίπου έναν στους οκτώ Αμερικανούς και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του κοινωνικού δικτύου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το συνολικό κόστος του ανέρχεται σε περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα.

Αβεβαιότητα για τα επιδόματα

Παραμένει ασαφές πόσα χρήματα θα λάβουν οι δικαιούχοι και πότε θα πιστωθούν τα ποσά στις κάρτες τους. Η διαδικασία φόρτωσης των καρτών SNAP, που απαιτεί συνεργασία μεταξύ ομοσπονδιακών και πολιτειακών υπηρεσιών, μπορεί να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες σε ορισμένες πολιτείες.

Το μέσο μηνιαίο επίδομα υπολογίζεται στα 190 δολάρια ανά άτομο, ενώ το Υπουργείο είχε ήδη προειδοποιήσει ότι τα επιδόματα του Νοεμβρίου δε θα καταβληθούν. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των πολιτειακών κυβερνήσεων, των τραπεζών τροφίμων και των περίπου 42 εκατομμυρίων Αμερικανών που εξαρτώνται από το πρόγραμμα για την καθημερινή τους διατροφή.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν θα «εκβιαστεί» από τους Δημοκρατικούς

Στην πρώτη του – τα τελευταία πέντε χρόνια- συνέντευξη στην εκπομπή «60 Minutes», που μεταδόθηκε την Κυριακή, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να «εκβιαστεί» από τους Δημοκρατικούς, τονίζοντας ότι θα διαπραγματευτεί το ενδεχόμενο επέκτασης των επιδοτήσεων του Affordable Care Act (νόμος για την προσιτή υγειονομική περίθαλψη) μόνο όταν επαναλειτουργήσει η κυβέρνηση.

Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν πως η αναστολή λειτουργίας ενδέχεται να παραταθεί, καθώς δε διαφαίνεται προς το παρόν πολιτική συμφωνία μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου.

Καθυστερήσεις πτήσεων και κλείσιμο νηπιαγωγείων

Η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εξαιτίας της μη καταβολής μισθών, προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις σε πτήσεις προς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, προειδοποίησε ότι τα προβλήματα στις αερομεταφορές θα ενταθούν όσο οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι.

Παράλληλα, η κρίση έχει οδηγήσει σε κλείσιμο δεκάδων προσχολικών κέντρων Head Start, όπου φοιτούν παιδιά από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, άστεγα παιδιά και παιδιά υπό αναδοχή. Τα παιδιά αυτά στερούνται δύο καθημερινά γεύματα και θεραπείες ανάπτυξης που παρέχονται μέσω του προγράμματος. Ορισμένα κέντρα δηλώνουν ότι θα κλείσουν επ’ αόριστον, ενώ άλλα προσπαθούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με έκτακτη χρηματοδότηση.