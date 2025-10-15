Το πάγωμα όλων των απολύσεων που έχει ανακοινώσει ή σκέφτεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της διακοπής λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown) μέχρι να αποφασίσει εάν αυτές είναι ή όχι νόμιμες, διέταξε η ομοσπονδιακή δικαστής Σούζαν Ίλστον του ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου του Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια.

Πάγωμα των απολύσεων σε 30 υπηρεσίες από την Ίλστον

Σύμφωνα με την σχετική διαταγή της Ίλστον, το πάγωμα θα ισχύσει μέχρις ότου εξεταστούν οι προσφυγές κατά των απολύσεων σε 30 υπηρεσίες που έχουν καταθέσει με το αιτιολογικό ότι αυτές είναι παράνομες δύο συνδικάτα.

Η ίδια στην έναρξη της συζήτησης των προσφυγών ξεκαθάρισε ότι η συμφωνεί με την άποψη των συνδικάτων σχετικά με τις απολύσεις,απο πως η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί παράνομα το κενό στην χρηματόδητηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών για να προωθήσει την ατζέντα της, δηλαδή για να περιορίσει το μέγεθος του ομοσπονδιακού κράτους. Όπως ανέφερε: «Εκτός αν κάτι μου αλλάξει γνώμη, σκοπεύω να απαγορεύσω αυτό που συμβαίνει».

Η κυβέρνηση θέλει 10.000 απολύσεις

Σημειώνεται πως την ίδια ώρα, ο διευθυντής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου Ράσελ Βόουτ σε συνέντευξη του στην εκπομπή «The Charlie Kirk Show» ανακοίνωνε ότι περισσότεροι από 10.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι μπορεί να απολυθούν όσο συνεχίζεται το shutdown.

Η Ίλστον κατά την διάρκεια της διαδικασίας παρουσίασε σειρά δημόσιων δηλώσεων του Τραμπ και του Βόουτ που, όπως υποστήριξε η ίδια, έδειχναν σαφή πολιτικά κίνητρα για τις απολύσεις. Στάθηκε ιδιαίτερα στις δηλώσεις Τραμπ ότι οι περικοπές θα στοχεύσουν «Υπηρεσίες των Δημοκρατικών». Περίπου 4.100 εργαζόμενοι σε οκτώ υπηρεσίες έχουν ειδοποιηθεί ότι απολύονται μέχρι στιγμής, σύμφωνα με σχετικές επίσημες αναφορές.

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε ένα κράτος δικαίου. Και εδώ έχουμε νόμους, και τα πράγματα που διατυπώνονται εδώ δεν είναι εντός του νόμου», δήλωσε η Ίλστον, που όπως σημειώνουν τα αμερικανικά μέσα είναι από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Η κυβέρνηση βάζει νομικά κωλύματα

Η δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Ελίζαμπεθ Χέτζες, δήλωσε ότι δεν ήταν διατεθειμένη να απαντήσει στις ανησυχίες της Ίλστον σχετικά με τη νομιμότητα των απολύσεων. Αντίθετα, υποστήριξε ότι τα συνδικάτα πρέπει να υποβάλουν τις αξιώσεις τους σε ένα ομοσπονδιακό συμβούλιο εργασίας πριν προσφύγουν στο δικαστήριο.