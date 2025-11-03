Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Τα τελευταία χρόνια, η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έδινε μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.

Ο Νότης και η Κίλι Σφακιανάκη παντρεύτηκαν το 1991 και τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1995, απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη. Σε όλη τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, η Κίλι υπήρξε σταθερό στήριγμα στο πλευρό του αγαπημένου της συζύγου.

«Η μάνα είναι το σημαντικό στοιχείο στην οικογένεια»

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, ο Νότης Σφακιανάκης είχε μιλήσει το 2000 για την οικογένειά του: «Από τον Ιούνιο του 1984 ζούμε κάτω από την ίδια στέγη, έχουμε μοιραστεί τη ζωή μας, έχουμε κάνει μαζί δύο παιδιά. Η μάνα το μεγαλώνει το παιδί. Η μάνα είναι το σημαντικό στοιχείο στην οικογένεια. Για αυτό θεωρώ εγώ ότι δεν μπορεί η μητέρα να συνδυάζει εργασία και παιδιά. Όταν μπορούν τα παιδιά να αντεπεξέλθουν μόνα τους, τότε μπορείς να επιστρέψεις στη δουλειά σου. Τα παιδιά μου έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο πατέρας τους είναι τραγουδιστής, ότι τον αγαπούν κάποιοι άνθρωποι και ότι του ζητάνε αυτόγραφα στον δρόμο», είχε σημειώσει ο τραγουδιστής.

«Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει»

«Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός», είχε πει επίσης o Νότης Σφακιανάκης στην εκπομπή «Happy Day» το 2016.

«Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός σε ό,τι έκανα στη ζωή μου»