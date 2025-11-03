Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Τα τελευταία χρόνια, η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έδινε μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.
Ο Νότης και η Κίλι Σφακιανάκη παντρεύτηκαν το 1991 και τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1995, απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη. Σε όλη τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, η Κίλι υπήρξε σταθερό στήριγμα στο πλευρό του αγαπημένου της συζύγου.
«Η μάνα είναι το σημαντικό στοιχείο στην οικογένεια»
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, ο Νότης Σφακιανάκης είχε μιλήσει το 2000 για την οικογένειά του: «Από τον Ιούνιο του 1984 ζούμε κάτω από την ίδια στέγη, έχουμε μοιραστεί τη ζωή μας, έχουμε κάνει μαζί δύο παιδιά. Η μάνα το μεγαλώνει το παιδί. Η μάνα είναι το σημαντικό στοιχείο στην οικογένεια. Για αυτό θεωρώ εγώ ότι δεν μπορεί η μητέρα να συνδυάζει εργασία και παιδιά. Όταν μπορούν τα παιδιά να αντεπεξέλθουν μόνα τους, τότε μπορείς να επιστρέψεις στη δουλειά σου. Τα παιδιά μου έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο πατέρας τους είναι τραγουδιστής, ότι τον αγαπούν κάποιοι άνθρωποι και ότι του ζητάνε αυτόγραφα στον δρόμο», είχε σημειώσει ο τραγουδιστής.
«Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει»
«Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός», είχε πει επίσης o Νότης Σφακιανάκης στην εκπομπή «Happy Day» το 2016.
«Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός σε ό,τι έκανα στη ζωή μου»
Το 2015 ο Νότης Σφακιανάκης είχε πάει καλεσμένος στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη και είχε σημειώσει για τη γνωριμία του με σύζυγό του: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός σε ό,τι έκανα στη ζωή μου. Την πρώτη φορά που την είδα, ήταν όταν έπαιζα μουσική και εκείνη χόρευε με την παρέα της. Ήταν ένας άνθρωπος αυθόρμητος, ο οποίος είχε καλοσύνη και φαινόταν στο βλέμμα της. Αυτό με συνεπήρε μαζί με την εξωτερική της εμφάνιση».