Βαθιά θλίψη βιώνει η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς ανήμερα των γενεθλίων του, στις 2 Νοεμβρίου, έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του σύζυγος, Κίλι.

Η Κίλι Σφακιανάκη, βρετανικής καταγωγής, πέθανε σε ηλικία 62 ετών, ύστερα από σοβαρά προβλήματα υγείας που την ταλαιπωρούσαν τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία όμως η οικογένεια είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η στενή φίλη της οικογένειας, Ρούλα Χάμου, με ανάρτησή της στο Instagram.