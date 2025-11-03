Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του – Ο κεραυνοβόλος έρωτας στην Κω, το χρόνιο πρόβλημα υγείας και οι δηλώσεις που θα μείνουν

Η είδηση του θανάτου της Kίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Η 62χρονη, που επί χρόνια στεκόταν διακριτικά στο πλευρό του τραγουδιστή, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, ύστερα από αιφνίδιο περιστατικό που συγκλονίζει.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό, δεν κατέστη δυνατό να την επαναφέρουν στη ζωή.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας και συγκεκριμένα η 62χρονη τα τελευταία χρόνια είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον. Η ασθένεια είχε επηρεάσει την καθημερινή της ζωή, έχοντας κοντά της νοσηλευτικό προσωπικό, ωστόσο τίποτα δεν προμήνυε το τραγικό τέλος. Μάλιστα, μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η Κίλι φέρεται να συμμετείχε σε οικογενειακό τραπέζι, σε καλή διάθεση, κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα.
Η είδηση του θανάτου της Κίλι ήρθε ανήμερα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος έγινε 66 ετών. Μια ειρωνεία της ζωής που κάνει την απώλεια ακόμη πιο σπαρακτική, καθώς η μέρα που θα μπορούσε να είναι γιορτή μετατράπηκε σε ημέρα ανείπωτης θλίψης.