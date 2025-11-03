Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του – Ο κεραυνοβόλος έρωτας στην Κω, το χρόνιο πρόβλημα υγείας και οι δηλώσεις που θα μείνουν

Γνωρίστηκαν το 1984 στην Κω, όταν εκείνος έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι και εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί.

Το ζευγάρι μετρούσε πάνω από 40 χρόνια κοινής πορείας. Γνωρίστηκαν το 1984 στην Κω, όταν εκείνος έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι και εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. Η γοητευτική Βρετανίδα έκλεψε αμέσως την καρδιά του Νότη και πολύ σύντομα έγιναν αχώριστοι.

Το 1991 παντρεύτηκαν και απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη, τα οποία ήταν πάντα η μεγαλύτερη περηφάνια και το στήριγμά τους.

Ο Νότης Σφακιανάκης έχει αναφερθεί πολλές φορές στη σύζυγό του με λόγια γεμάτα αγάπη και σεβασμό. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει χαρακτηριστικά:

«Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός».

Η Κίλι υπήρξε αθόρυβη αλλά καθοριστική παρουσία στη ζωή και την καριέρα του τραγουδιστή. Πάντα μακριά από τη δημοσιότητα, στήριζε τον σύζυγό της σε κάθε του επιλογή, στις επιτυχίες και στις δυσκολίες. Ο δεσμός τους παρέμεινε δυνατός και αυθεντικός, χτισμένος πάνω στην εμπιστοσύνη και την κοινή τους αγάπη για την οικογένεια.

Πριν λίγες εβδομάδες, ο ανιψιός του τραγουδιστή είχε δώσει μια χαρακτηριστική απάντηση, όταν ρωτήθηκε για την υγεία της Κίλι:

«Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».

Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε αφήνοντας πίσω της έναν μεγάλο καλλιτέχνη, δύο παιδιά και μια ιστορία ζωής γεμάτη αγάπη, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Για τον Νότη Σφακιανάκη, η απώλεια της γυναίκας που στάθηκε δίπλα του σε κάθε του στιγμή αποτελεί αναμφίβολα το πιο σκληρό χτύπημα της ζωής του.

Ο κεραυνοβόλος έρωτας που γεννήθηκε στην Κω τη δεκαετία του ’80 μετατράπηκε σε έναν από τους πιο διακριτικούς αλλά ουσιαστικούς γάμους του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου. Και αν κάτι μένει, είναι τα λόγια του ίδιου: