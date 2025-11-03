ΤΟ ΒΗΜΑ logo

ΝΟΤΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του – Ο κεραυνοβόλος έρωτας στην Κω, το χρόνιο πρόβλημα υγείας και οι δηλώσεις που θα μείνουν

Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του – Ο κεραυνοβόλος έρωτας στην Κω, το χρόνιο πρόβλημα υγείας και οι δηλώσεις που θα μείνουν 1
NDP Photo

Η σύζυγός του, Κίλι, με την οποία ήταν παντρεμένος για πάνω από τρεις δεκαετίες, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, την ημέρα που ο τραγουδιστής γιόρταζε τα 66α γενέθλιά του.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Η είδηση του θανάτου της Kίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Η 62χρονη, που επί χρόνια στεκόταν διακριτικά στο πλευρό του τραγουδιστή, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, ύστερα από αιφνίδιο περιστατικό που συγκλονίζει.

Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του – Ο κεραυνοβόλος έρωτας στην Κω, το χρόνιο πρόβλημα υγείας και οι δηλώσεις που θα μείνουν 2

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό, δεν κατέστη δυνατό να την επαναφέρουν στη ζωή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας και συγκεκριμένα η 62χρονη τα τελευταία χρόνια είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον. Η ασθένεια είχε επηρεάσει την καθημερινή της ζωή, έχοντας κοντά της νοσηλευτικό προσωπικό, ωστόσο τίποτα δεν προμήνυε το τραγικό τέλος. Μάλιστα, μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η Κίλι φέρεται να συμμετείχε σε οικογενειακό τραπέζι, σε καλή διάθεση, κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η είδηση του θανάτου της Κίλι ήρθε ανήμερα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος έγινε 66 ετών. Μια ειρωνεία της ζωής που κάνει την απώλεια ακόμη πιο σπαρακτική, καθώς η μέρα που θα μπορούσε να είναι γιορτή μετατράπηκε σε ημέρα ανείπωτης θλίψης.

Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του – Ο κεραυνοβόλος έρωτας στην Κω, το χρόνιο πρόβλημα υγείας και οι δηλώσεις που θα μείνουν 3
Γνωρίστηκαν το 1984 στην Κω, όταν εκείνος έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι και εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί.

Το ζευγάρι μετρούσε πάνω από 40 χρόνια κοινής πορείας. Γνωρίστηκαν το 1984 στην Κω, όταν εκείνος έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι και εκείνη εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. Η γοητευτική Βρετανίδα έκλεψε αμέσως την καρδιά του Νότη και πολύ σύντομα έγιναν αχώριστοι.

Το 1991 παντρεύτηκαν και απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, Απόλλωνα και Αφροδίτη, τα οποία ήταν πάντα η μεγαλύτερη περηφάνια και το στήριγμά τους.

Ο Νότης Σφακιανάκης έχει αναφερθεί πολλές φορές στη σύζυγό του με λόγια γεμάτα αγάπη και σεβασμό. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει χαρακτηριστικά:

«Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει. Είμαι ένας φυσιολογικός γονιός».

Η Κίλι υπήρξε αθόρυβη αλλά καθοριστική παρουσία στη ζωή και την καριέρα του τραγουδιστή. Πάντα μακριά από τη δημοσιότητα, στήριζε τον σύζυγό της σε κάθε του επιλογή, στις επιτυχίες και στις δυσκολίες. Ο δεσμός τους παρέμεινε δυνατός και αυθεντικός, χτισμένος πάνω στην εμπιστοσύνη και την κοινή τους αγάπη για την οικογένεια.

Πριν λίγες εβδομάδες, ο ανιψιός του τραγουδιστή είχε δώσει μια χαρακτηριστική απάντηση, όταν ρωτήθηκε για την υγεία της Κίλι:

«Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».

Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του – Ο κεραυνοβόλος έρωτας στην Κω, το χρόνιο πρόβλημα υγείας και οι δηλώσεις που θα μείνουν 4

Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε αφήνοντας πίσω της έναν μεγάλο καλλιτέχνη, δύο παιδιά και μια ιστορία ζωής γεμάτη αγάπη, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Για τον Νότη Σφακιανάκη, η απώλεια της γυναίκας που στάθηκε δίπλα του σε κάθε του στιγμή αποτελεί αναμφίβολα το πιο σκληρό χτύπημα της ζωής του.

Ο κεραυνοβόλος έρωτας που γεννήθηκε στην Κω τη δεκαετία του ’80 μετατράπηκε σε έναν από τους πιο διακριτικούς αλλά ουσιαστικούς γάμους του ελληνικού καλλιτεχνικού χώρου. Και αν κάτι μένει, είναι τα λόγια του ίδιου:

«Η γυναίκα μου είναι το στήριγμά μου. Η μάνα, η γυναίκα, ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον κόσμο».

RELATED

Διονύσης Σαββόπουλος & Άσπα: Ο μεγάλος έρωτας που άντεξε 57 χρόνια – «Την ημέρα του Όχι, εμείς είπαμε Ναι»

RECOMMENDED

PODCAST

Γονείς, παιδιά και τετράποδα: Ζώντας happy και με ασφάλεια κάτω από την ίδια στέγη

Tο νέο επεισόδιο του podcast «Έχεις Δυο Λεπτά;» είναι αφιερωμένο στα πιο χαριτωμένα (και κάποιες φορές τα πιο ζωηρά!) μέλη της οικογένειας. Τα κατοικίδιά μας!

ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ

READ NEXT

NEWS

MORE

LATEST STORIES

READ MORE

CLOSE

©2025 MORE MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ