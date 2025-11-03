Την πεποίθηση ότι «κάθε μεταρρύθμιση και κάθε αλλαγή που γίνεται, θα πρέπει να έχει συζητηθεί με την κοινωνία και να έχουν δοθεί όλα τα δεδομένα στους πολίτες, ώστε να είναι σαφές ότι είναι θετικό για όλους», εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ερωτηθείς για το ζήτημα που έχει προκύψει με τα «λουκέτα» σε δεκάδες υποκαταστήματα ΕΛΤΑ.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη και πιο ισχυρή όταν προχωρά με πλειοψηφικό τρόπο. Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται μαζί με την κοινωνία, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ότι κάνουμε κάτι θετικό. Αυτή ήταν η πολιτική μας πάντα ως Νέα Δημοκρατία».

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή και τις λαϊκές αγορές, όπου υπήρξε συζήτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα με όλους τους φορείς προκειμένου αυτές οι αλλαγές να έχουν μεγάλη αποδοχή από την κοινωνία.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων, είπε πως «η ΝΔ είναι η παράταξη που ενώνει τους Έλληνες, υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές και έχει τον κεντρικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα, διασφαλίζοντας μια θετική πορεία προς τα εμπρός για την ελληνική κοινωνία».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε είναι «χρήσιμο η ΝΔ να είναι απολύτως ενωμένη γιατί αυτό θα είναι χρήσιμο για την Ελλάδα», ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ότι «κινείται για νέο κόμμα, καθώς υπάρχουν πολύ σοβαρά κενά στην αντιπολίτευση που προφανώς τα έχει αξιολογήσει».

Τέλος, για την Μαρία Καρυστιανού επισήμανε: «Ενώνω τη φωνή μου με όλους τους συμπατριώτες μας που θέλουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών. Δεν πιστεύω ότι το να βρεθεί κανείς στο κέντρο μιας τέτοιας τραγωδίας είναι μία νέα πολιτική κίνηση, σε κάθε περίπτωση όμως ο καθένας μπορεί να συμμετέχει με όποιον τρόπο νομιζει στον πολιτικό βίο. Τα νέα κόμματα αξιολογούνται από τη στιγμή της ίδρυσής τους».