Πρώτη, αλλά με πτωτική τάση εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στην τελευταία δημοσκόπηση της ALCO για το κεντρικό δελτίο του ALPHA, με τους αναποφάσιστους να αναδεικνύονται δεύτεροι και το ΠαΣοΚ να κατατάσσεται τρίτο, διατηρώντας σε αντίθεση με τα περισσότερα κόμματα, τα ποσοστά του, «τσιμπώντας» μάλιστα οριακά. Σε γενικές γραμμές πάντως, η αντιπολίτευση δεν εξαργυρώνει τις απώλειες του κυβερνώντος κόμματος, που ισοφαρίζει το ιστορικό χαμηλό του από το 2019.

Σε αυτό το ποσοστό είχε βρεθεί και τον περασμένο Μάρτιο η ΝΔ, αμέσως μετά τις μαζικότατες συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, όπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μετρήσεων, Κώστας Παναγόπουλος.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου (επί των έγκυρων) τα κόμματα συγκεντρώνουν:

ΝΔ 23,3%

ΣΥΡΙΖΑ 5%

ΠαΣοΚ 11,7%

ΚΚΕ 7,1%

Ελληνική Λύση 8,9%

Νίκη 2%

Πλεύση Ελευθερίας 6,4%

ΜέΡΑ25 2,4%

Νέα Αριστερά 1,4%

Φωνή Λογικής 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%

Άλλο κόμμα 4,4%

Δεν έχω αποφασίσει 21,5%

Το προφίλ των αναποφάσιστων

Μέσα σε ούτε έναν χρόνο, οι αναποφάσιστοι έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Ειδικά, τον τελευταίο μήνα, μετρήθηκαν στο 21,5%, με σημαντική αύξηση 2,5 μονάδων και αυτό καταδεικνύει η μέτρηση της εταιρείας, που εστιάζει στο προφίλ τους.

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ALCO, προέρχονται κυρίως από τον χώρο της Κεντροδεξιάς και του Κέντρου. Ειδικότερα, αυτοπροσδιορίζονται σε ποσοστό 23% κεντροδεξιοί, 23% κεντρώοι, και 23% τίποτα.

Σε επίπεδο φύλου, η κατηγορία των αναποφάσιστων συγκεντρώνει κατά κύριο λόγο γυναίκες (59%) και λιγότερο άνδρες (41%).

Το 6% είναι ηλικίας 17-24, το 32% ηλικίας 25-44, το 44% ηλικίας 45-64 και το 18% ηλικίας 65+.

Ευρεία απογοήτευση για τους θεσμούς

Το 83% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση πιστεύουν ότι υπάρχει κρίση θεσμών και μόλις το 11% εκφράζει διαφορετική άποψη.

Σε ερώτηση για το ποιος ευθύνεται για την κρίση θεσμών, το 34% απαντούν η κυβέρνηση και το 31% όλα τα κόμμα εξίσου. Το 18% θεωρούν ότι ευθύνονται πρόσωπα που εκπροσωπούν τους θεσμούς.

Όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών, καθόλου ικανοποιημένοι δηλώνουν οι περισσότεροι για την κυβέρνηση (52%) και τα κόμματα (50%), τη Βουλή (48%) και τη Δικαιοσύνη (43%).

Ο Άγνωστος Στρατιώτης

Το 50% διαφωνούν με την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το 39% συμφωνούν.

Η ταυτότητα της έρευνας