Πολλοί άνθρωποι φέρεται να τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στη Βρετανία, με τον δράστη να ξεκινά το αιματηρό επεισόδιο σε τρένο κοντά στο Πίτερσμπορο.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανέφερε ότι κλήθηκε να ανταποκριθεί σε περιστατικό σε τρένο με προορισμό το Χάντινγκτον, όπου αρκετοί επιβάτες μαχαιρώθηκαν, σύμφωνα με το Sky News.

Ο σταθμός του Χάντινγκτον είναι κλειστός και οι σιδηροδρομικές γραμμές γύρω από την περιοχή έχουν αποκλειστεί, με τον London North Eastern Railway να προειδοποιεί για σοβαρή συμφόρηση μέχρι το τέλος της ημέρας. Η Thameslink επιβεβαίωσε ότι δε θα υπάρξουν τρένα προς ή από τον σταθμό Χάντινγκτον μέχρι νεωτέρας.

Ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τις 7:30 μ.μ., όταν η αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ έλαβε αναφορά για μαχαιρώματα σε τρένο. Το τρένο σταμάτησε στο Χάντινγκτον, όπου δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η οδός A1307 είναι κλειστή κοντά στο κέντρο της πόλης.