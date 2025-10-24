Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε έκκληση σήμερα Παρασκευή, να αυξηθούν οι παραδόσεις όπλων μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία σε συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από μια συνάντηση στο Λονδίνο του λεγόμενου συνασπισμού των προθύμων.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τα μέσα, ιδιαίτερα τα μέσα με μεγάλη εμβέλεια», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ κατά την έναρξη της συνάντησής τους. «Και βέβαια, υπάρχει η κρίσιμη εργασία του συνασπισμού των προθύμων σχετικά με τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η συνάντηση Ζελένσκι – Στάρμερ πραγματοποιήθηκε αφότου ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ παραχώρησε νέα ακρόαση στον Ουκρανό πρόεδρο – η τρίτη συνάντησή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις αρχές του έτους.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών ηγείται μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν του «συνασπισμού των προθύμων», ο οποίος περιλαμβάνει 26 ευρωπαϊκές κυρίως χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο.