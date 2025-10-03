Τον τίτλο της 106ης Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι αναλαμβάνει η Σάρα Μάλαλι, όπως αποφάσισε και ανακοίνωσε η Εκκλησία της Αγγλίας την Παρασκευή, καθιστώντας την επίσκοπο του Λονδίνου πνευματική ηγέτιδα 85 εκατομμυρίων Αγγλικανών σε όλο τον κόσμο και την πρώτη γυναίκα στην ιστορία που ηγείται μιας εκκλησίας με ρίζες που ξεπερνούν τα 1.400 χρόνια.

Η Μάλαλι θα διαδεχθεί τον Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος παραιτήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, έπειτα από τη δημοσίευση έκθεσης που τον κατηγορούσε ότι δε διερεύνησε επαρκώς καταγγελίες για εκτεταμένη κακοποίηση αγοριών και νεαρών ανδρών σε χριστιανικές κατασκηνώσεις, δεκαετίες πριν.

Ποια είναι η Σάρα Μάλαλι

Πρώην νοσηλεύτρια στον τομέα της ογκολογίας και αργότερα επικεφαλής νοσηλευτικής υπηρεσιών της Αγγλίας, η 63χρονη Μάλαλι έχει αναδειχθεί σε δυναμική υπερασπιστή των δικαιωμάτων των γυναικών στην Εκκλησία της Αγγλίας. Από το 2018, κατείχε ήδη τον τίτλο της πρώτης γυναίκας επισκόπου Λονδίνου.

Η επιλογή γυναίκας αρχιεπισκόπου δεν αποτέλεσε πλήρη έκπληξη, καθώς στη λίστα των υποψηφίων υπήρχαν και άλλες γυναίκες επίσκοποι. Ωστόσο, η ανάδειξή της σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Αγγλικανική Εκκλησία, ενδέχεται όμως να οξύνει εντάσεις στο εσωτερικό της αγγλικανικής κοινωνίας, όπου σε πολλές περιοχές επικρατούν πιο συντηρητικές θέσεις.

Μια Εκκλησία που καταρρίπτει στεγανά

Η παραίτηση Γουέλμπι έβαλε τέλος σε μια θητεία γεμάτη γεγονότα, καθώς προήδρευσε σε ιστορικές τελετές, όπως η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και η στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄, ενώ παράλληλα είχε έντονη δημόσια παρουσία σε ζητήματα όπως η μετανάστευση. Παρά το γεγονός ότι δεν κατηγορήθηκε ο ίδιος για κακοποίηση, η υπόθεση που σχετιζόταν με την αμέλειά του στον χειρισμό καταγγελιών σεξουαλικής κακοποίησης, οδήγησε στην παραίτησή του, αφήνοντας πίσω του μια εκκλησία τραυματισμένη από το σκάνδαλο, βαθιά διχασμένη για το ζήτημα των γάμων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και αντιμέτωπη με τη συρρίκνωση των πιστών της σε μια ολοένα και πιο κοσμική κοινωνία.

Η Μάλαλι καλείται τώρα να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της εκκλησίας σε θέματα προστασίας ανηλίκων και να επιχειρήσει να γεφυρώσει τα χάσματα που έχουν προκύψει για τους γάμους και άλλα δογματικά ζητήματα. Παράλληλα, θα έχει να διαχειριστεί μια ανήσυχη αγγλικανική κοινωνία, στην οποία συντηρητικοί επίσκοποι σε Λατινική Αμερική, Ασία και Αφρική έχουν ήδη αμφισβητήσει και σχεδόν απορρίψει την ηγεσία του αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι, ο οποίος παραδοσιακά θεωρείται «πρώτος μεταξύ ίσων».