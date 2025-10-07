Η Βρετανία ζητά κατεπειγόντως «διευκρινίσεις» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις στις εισαγωγές χάλυβα που ανακοινώθηκαν σήμερα και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε ότι η κυβέρνησή του είναι σε «συζητήσεις» με τις Βρυξέλλες.

Η Κομισιόν πρότεινε σήμερα να μειωθούν σχεδόν στο μισό οι εισαγωγές χάλυβα που δεν υπόκεινται σε δασμούς και να διπλασιαστούν στο 50% οι δασμοί για τις υπόλοιπες, ώστε να διαφυλάξει την ευρωπαϊκή χαλυβουργία.

Η βρετανική χαλυβουργία φοβάται ότι οι προτεινόμενοι δασμοί της ΕΕ συνιστούν «υπαρξιακή απειλή» για την ίδια και οι επιπτώσεις των μέτρων θα υπερβούν ακόμη και εκείνες των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον τομέα.

Όταν ρωτήθηκε αν η Βρετανία ζητά να εξαιρεθεί, ο Στάρμερ απέφυγε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, σημειώνοντας μόνο ότι θα στηρίξει τον τομέα και «θα σας πούμε περισσότερα εν ευθέτω χρόνω».

«Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες αλλά θα σας πω ξεκάθαρα ότι, όπως θα αναμένατε, το συζητάμε με την ΕΕ και τις ΗΠΑ», είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην Ινδία.

Η Βρετανία κατέληξε σε συμφωνία με τον Τραμπ τον Μάιο και καταβάλει δασμούς 25% (αντί για 50%) για τον χάλυβα που εξάγει στις ΗΠΑ, ενώ στόχος της είναι να προσεγγίσει το 0%.

Ο υπουργός Βιομηχανίας Κρις ΜακΝτόναλντ είπε ότι το Λονδίνο «πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» ώστε να δώσει κατεπειγόντως διευκρινίσεις για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η απόφασή της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα, το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB, επικαλούμενο τον υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ Έιντε, μετέδωσε ότι η χώρα εξαιρείται από την πρόταση της ΕΕ για τους δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα.

Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μέτρα άνευ προηγουμένου, μεταξύ των οποίων είναι και ο διπλασιασμός των δασμών στις εισαγωγές χάλυβα, προκειμένου να προστατεύσει την ευρωπαϊκή χαλυβουργία απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό, που κρίνεται αθέμιτος.

Το 2024 χάθηκαν 18.000 θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό, «είναι πάρα πολλές και αυτό πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Στεφάν Σεζουρνέ, παρουσιάζοντας τα μέτρα στους δημοσιογράφους.

Η Κομισιόν σκοπεύει πρώτα απ’ όλα να μειώσει κατά 47% τις ποσοστώσεις στον χάλυβα που επιτρέπεται να εισαχθεί κάθε χρόνο στην ΕΕ χωρίς να καταβληθούν δασμοί. Η συνολική ποσότητα του χάλυβα που θα εισάγεται χωρίς δασμούς θα πέσει στους 18,3 εκατομμύρια τόνους, όσο ήταν και το 2013, πριν αρχίσουν οι ανισορροπίες στην αγορά λόγω της υπερπαραγωγής.

«Εξ ονόματος όλων των εργαζομένων στην ArcelorMittal στην Ευρώπη, αισθάνομαι ειλικρινά ανακουφισμένος», είπε ο Αντίτια Μιτάλ, ο πρόεδρος του ομίλου, ευχαριστώντας την ΕΕ επειδή «κατανόησε τη σοβαρότητα της κατάστασης και ενήργησε σθεναρά». «Η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα είναι πενταπλάσια από την ετήσια κατανάλωση χάλυβα στην ΕΕ» υπενθύμισε ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς.

Το δεύτερο ριζοσπαστικό μέτρο της Επιτροπής είναι ότι οι εισαγωγές πέραν των ποσοστώσεων θα επιβαρύνονται με διπλάσιους δασμούς, από το 25% στο 50%. Θα φτάσουν έτσι στο επίπεδο των δασμών που έχουν επιβληθεί στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Οι εισαγωγείς μεταποιημένου χάλυβα θα πρέπει επίσης να δηλώνουν σε ποια χώρα κατασκευάστηκε το μέταλλο, όρος που έχει ως στόχο να αποτραπεί η παράκαμψη των δασμολογικών φραγμών.

Το νέο σχέδιο «για τη διάσωση της χαλυβουργίας και των ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας», όπως είπε ο Σεζουρνέ, θα αντικαταστήσει τη «ρήτρα διασφάλισης» που εφαρμόστηκε το 2019 για να στηρίξει τους Ευρωπαίους παραγωγούς και η οποία λήγει στα μέσα του 2026.

«Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Θα την προστατεύσουμε ώστε να μπορεί να επενδύει και να ξαναγίνει ανταγωνιστική» υποσχέθηκε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Οι χαλυβουργίες χαιρέτισαν αμέσως το σχέδιο, ζητώντας να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Η Eurofer, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Βιομηχανιών Σιδήρου και Χάλυβα, έκανε λόγο για «σωσίβιο διάσωσης της χαλυβουργίας και των εργατών».

Οι Βρυξέλλες θέλουν να θέσουν σε εφαρμογή τα μέτρα αυτά το συντομότερο δυνατόν – το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2026. «Πρέπει να ενεργήσουμε τώρα» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας από τις 27 χώρες και τους ευρωβουλευτές να εγκρίνουν «γρήγορα» τα μέτρα.

Οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον

Παράλληλα, η ΕΕ συνεχίζει να διαπραγματεύεται με την Ουάσινγκτον την εξαίρεση του ευρωπαϊκού χάλυβα από τους αμερικανικούς δασμούς. Ο στόχος είναι να αλληλοστηριχθούν η Ευρώπη και οι ΗΠΑ για να αντισταθούν απέναντι στον κινεζικό οδοστρωτήρα.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Πέρυσι, η Κίνα παρασκεύασε μόνη της περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο τόνους χάλυβα, δηλαδή πάνω από τη μισή παγκόσμια παραγωγή, ξεπερνώντας κατά πολύ την Ινδία (149 εκατομμύρια), την Ιαπωνία (84 εκατομμύρια) και τις ΗΠΑ (79 εκατ.), σύμφωνα με τον οργανισμό World Steel. Δίπλα τους, η ευρωπαϊκή παραγωγή εμφανίζεται ασήμαντη: Στη Γερμανία 37 εκατ. τόνοι, στην Ισπανία 12 και στη Γαλλία λιγότεροι από 11.

Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες έχουν αποσταθεροποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια από τις κινεζικές ανταγωνίστριές τους που επιχορηγούνται αδρά. Και υφίστανται τις συνέπειες της υπερπαραγωγής του Πεκίνου, η οποία ωθεί τις τιμές προς τα κάτω. Ως αποτέλεσμα, πολλαπλασιάζονται τα «σχέδια οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης» και το κλείσιμο εργοστασίων, σε έναν τομέα που απασχολεί ακόμη περισσότερους από 300.000 εργαζομένους στην ΕΕ, ενώ οι έμμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται χάρη σ’ αυτόν φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια.

Στη Γερμανία, ο όμιλος Thyssenkrupp σχεδιάζει να πουλήσει τη χαλυβουργία του στην ινδική Jindal Steel, ενώ στη Γαλλία η ArcelorMittal μόλις κατάργησε 600 θέσεις εργασίας.