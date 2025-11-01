Όλοι έχουμε συνηθίσει να τρώμε μέλι σε χρώμα κίτρινο, ξανθό, χρυσαφένιο. Το μέλι όμως αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

Το μπλε μέλι είναι ένα καινοτόμο ελληνικό προϊόν, το οποίο προκύπτει από την ανάμειξη ελληνικού μελιού (συνήθως από άνθη πορτοκαλιάς) με εκχύλισμα φρέσκιας σπιρουλίνας.

Ο χημικός μηχανικός και δημιουργός του μπλε μελιού, Γιώργος Λιγνός, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ιδέα.

«Αυτό είναι ένα προϊόν μελιού που σημαίνει ότι είναι 98% μέλι και το 2% προέρχεται από τη σπιρουλίνα. Αυτό που κάνω είναι να εκχυλίζω την σπιρουλίνα, παίρνω από τα κύτταρά της μόνο το μπλε χρώμα, το συμπυκνώνω και το βάζω μέσα στο μέλι. Έχω επιλέξει μία ανοιχτή ποικιλία, την πορτοκαλιά, μπορεί να χρωματιστεί εύκολα και επικρατεί το μπλε. Δεν επηρεάζει την γεύση και την υφή», ανέφερε.

Το μέλι έχει την ίδια γεύση με το κλασικό και την ίδια υφή και ο κόσμος ενθουσιάζεται όταν το δοκιμάζει.

«Η μεγάλη επιτυχία έχει γίνει στα Χανιά. Είναι μπροστά στο ταμείο διάφορα προϊόντα και είναι και τα δικά μας. Μόλις το δουν οι τουρίστες παθαίνουν πλάκα και το δοκιμάζουν», συνέχισε ο κ. Λιγνός.