Το νέο επεισόδιο στον «πόλεμο της Καραϊβικής» – το πλήγμα με πύραυλο κατά σκάφους κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, με έξι θύματα, το οποίο αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ στα σόσιαλ μίντια την Τρίτη – αυξάνει την πίεση στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και διχάζει τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ποστάρισε ένα βίντεο που δείχνει ένα μικρό σκάφος που πλήττεται από πύραυλο και ανατινάζεται. Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, το σκάφος μετέφερε ναρκωτικά και τα θύματα ήταν «ναρκωτρομοκράτες».

Αυτή ήταν η πέμπτη επίθεση του αμερικανικού στρατού κατά τέτοιων σκαφών μέσα σε λιγότερο από ενάμιση μήνα και ενώ οι ΗΠΑ έχουν στείλει πολεμικά πλοία και υποβρύχια στην Καραϊβική, βόρεια της Βενεζουέλας. Συνολικά έχουν σκοτωθεί 27 άνθρωποι σαν να ήταν στρατιώτες του εχθρού στο μέτωπο και όχι ύποπτοι για έγκλημα.

Σύγκρουση με καρτέλ

Αφότου ξεκίνησε η επιχείρηση τον περασμένο μήνα – η πρώτη επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου ενώ προηγήθηκε η ανάπτυξη των πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική τον Αύγουστο – ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση με λατινοαμερικανικά καρτέλ τα οποία έχει ανακηρύξει «τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σύμφωνα με το σκεπτικό του προέδρου, ο αμερικανικός στρατός μπορεί να σκοτώνει νόμιμα όσους συνεργάζονται με τα καρτέλ αυτά.

«Εξωδικαστικές δολοφονίες»

Οι επικριτές της επιχείρησης, οι Δημοκρατικοί αντίπαλοι του Τραμπ στο Κογκρέσο, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι πρόκειται για «προμελετημένες και συνοπτικές εξωδικαστικές δολοφονίες». Τονίζουν ότι ο στρατός δεν μπορεί να σκοτώνει πολίτες, ακόμα κι αν είναι ύποπτοι για διακίνηση ναρκωτικών, και ότι το Κογκρέσο δεν έδωσε, όπως απαιτείται, το πράσινο φως για τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Πολλοί αμφισβητούν τον χαρακτηρισμό των καρτέλ ως τρομοκρατικών οργανώσεων επειδή έχουν ως κίνητρο το παράνομο κέρδος και όχι την ιδεολογία. Ζητούν από τον πρόεδρο Τραμπ να εξηγήσει γιατί η διακίνηση ενός παράνομου προϊόντος θεωρείται το είδος της «εχθρικής πράξης» που δικαιολογεί τη χρήση στρατιωτικών μέσων με κανόνες πολεμικής εμπλοκής αντί να χειριστεί την υπόθεση η ακτοφυλακή.

Εκτός πραγματικότητας

Ο Τραμπ κατηγορεί τη Βενεζουέλα και τον Μαδούρο ότι στέλνουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Πολλοί θεωρούν ότι σκοπός του αμερικανού προέδρου είναι να πιέσει τον Μαδούρο και να πετύχει την ανατροπή του. Φέρνουν ως απόδειξη το ότι η ανάδειξη της χώρας σε κύριο στόχο του πολέμου κατά των ναρκωτικών είναι εκτός πραγματικότητας.

Το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής κοκαΐνης προέρχεται από τρεις χώρες – Κολομβία, Περού και Βολιβία – και εισέρχεται στις ΗΠΑ μέσω του Μεξικού.

Επίσης, η Βενεζουέλα δεν έχει καμία ανάμειξη στη διακίνηση ενός άλλου ναρκωτικού, της φεντανίλης, που βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου του Τραμπ κατά των ναρκωτικών.

Μέσω της Καραϊβικής διακινείται μόνο το 25% της κοκαΐνης που φτάνει στις ΗΠΑ. Το υπόλοιπο διακινείται από τον Ειρηνικό, δια θαλάσσης ως την Κεντρική Αμερική ή το Μεξικό και από εκεί, οδικώς στις ΗΠΑ.

Στις δεκαετίες του 1980 και ‘90, η Καραϊβική ήταν η κυριότερη δίοδος αλλά πλέον οι έμποροι ναρκωτικών έχουν μεταφερθεί στον Ειρηνικό ωκεανό.

Απάντηση Μαδούρο

Ο Μαδούρο, που αρνείται τις κατηγορίες για ναρκωτικά και κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι σχεδιάζει αλλαγή καθεστώτος, έχει αρχίσει να αισθάνεσαι έντονα την πίεση.

Την Τετάρτη, μια μέρα μετά την τελευταία αμερικανική επίθεση στην Καραϊβική, διέταξε μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις με την συμμετοχή του στρατού, της αστυνομίας και μιας πολιτοφυλακής για να υπερασπιστούν «τα βουνά, τις ακτές, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα εργοστάσια και τις αγορές» της Βενεζουέλας.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ

Ο Τραμπ, στην ανάρτησή του της Τρίτης, είπε ότι εκείνος έδωσε το πράσινο φως στο υπουργό Πολέμου, όπως τον αποκαλεί, Πιτ Χέγκσεθ, για να εξαπολύσει την επίθεση κατά του σκάφους με τους «ναρκοτρομοκράτες».

Το αμερικανικό Σύνταγμα όμως ορίζει ότι μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύττει πόλεμο.

Μερικοί συνταγματολόγοι θεωρούν ότι ως αρχηγός του στρατού, ο πρόεδρος μπορεί να δώσει το πράσινο φως για πλήγμα κατά στρατιωτικών στόχων.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε αυτή την ερμηνεία όταν επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αλλά δεν είναι σαφές αν καλύπτει τη χρήση δύναμης κατά μη στρατιωτικών στόχων, όπως τα καρτέλ.