Η επίλεκτη μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων του αμερικανικού στρατού φαίνεται να κάνει ασκήσεις σε ύδατα της Καραϊβικής, σε απόσταση μικρότερη των 90 μιλίων από τις ακτές της Βενεζουέλας, τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με οπτική ανάλυση της Washington Post.

Τα ελικόπτερα των Ειδικών Επιχειρήσεων συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές ασκήσεις, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως προετοιμασία για εκτεταμένη σύγκρουση εναντίον φερόμενων ως εμπόρων ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως αποστολών εντός της Βενεζουέλας.

Ο αμερικανικός στρατός έχει χτυπήσει τις τελευταίες μέρες τουλάχιστον πέντε σκάφη που φέρονται να μετέφεραν παράνομα ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 27 άτομα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, με την τελευταία επιχείρηση να διεξάγεται την Τρίτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μάλιστα την Τετάρτη ότι εξουσιοδότησε την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών να διεξάγει αποστολές εντός της χώρας.

«Βρισκόμαστε σε ένοπλη σύγκρουση με τους εμπόρους ναρκωτικών»

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με εμπόρους ναρκωτικών, αν και νομοθέτες αλλά και νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν δηλώσει ότι οι επιθέσεις είναι παράνομες δολοφονίες ανθρώπων που είναι ύποπτοι για εγκληματική δράση και όχι μαχητές στο πεδίο της μάχης.

Στις αρχές Οκτωβρίου, εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν επιθετικά ελικόπτερα MH-6 Little Bird και MH-60 Black Hawks πάνω από θαλάσσιες περιοχές κοντά σε πλατφόρμες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μια οπτική ανάλυση των πλατφορμών και του ορατού εδάφους δείχνει ότι τα ελικόπτερα πετούσαν στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών του Τρινιντάντ, φέρνοντάς τα σε απόσταση 90 μιλίων από διάφορα σημεία κατά μήκος των ακτών της Βενεζουέλας.

Τα αεροσκάφη πιθανότατα παίρνουν εντολές από το 160ο Σύνταγμα Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπορίας, δήλωσε ο Μαρκ Καντσιάν, ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Η μονάδα συνεπικουρεί αποστολές για κομάντος όπως οι Navy SEAL, οι Green Berets και η Delta Force, και έχει αποκτήσει φήμη για την ανάληψη πολύπλοκων και επικίνδυνων επιχειρήσεων, όπως η επιδρομή για τη δολοφονία του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν.

Τι σημαίνει η αποστολή ελικοπτέρων

Η συμπερίληψη των Little Birds – μικρών επιθετικών αεροσκαφών σχεδιασμένων να εισάγουν χειριστές στο έδαφος και να παρέχουν κοντινή αεροπορική υποστήριξη – υποδηλώνει προετοιμασίες για πιθανές αποστολές που θα μπορούσαν να δουν αμερικανικές μπότες στο έδαφος, δήλωσε ο Καντσιάν.

Τα Black Hawks θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για υποστήριξη, πρόσθεσε, μεταφέροντας επιπλέον στρατεύματα, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μάχης ή άλλες δυνατότητες.

Τα ελικόπτερα πραγματοποιούσαν εκπαιδευτικές πτήσεις για να διατηρήσουν την ικανότητά τους και να παρέχουν επιλογές στον Τραμπ και το Πεντάγωνο στις τρέχουσες αποστολές στην περιοχή, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Οι πτήσεις δεν πρέπει να εκληφθούν ως απόδειξη ασκήσεων για χερσαία επίθεση στη Βενεζουέλα, προειδοποίησε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τις τρέχουσες επιχειρήσεις.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις. «Το Υπουργείο δεν θα απαντήσει σε εικασίες σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις που βασίζονται σε αναλύσεις από «ειδικούς»», δήλωσε ο γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον.

Ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Ρότζερ Αλεξάντερ, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.