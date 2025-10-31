Συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Όπως ανέφερε στο Open, αυτή η συννεφιά δεν θα συνοδευτεί από βροχές, με εξαίρεση τα δυτικά και νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας. Την άλλη εβδομάδα, πάντως, δεν αποκλείεται να δούμε πιο φθινοπωρινό καιρό με περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Λίγο πριν μπει ο Νοέμβριος, ο οποίος παραδοσιακά είναι βροχερός μήνας, η σημερινή μέρα θα έχει συννεφιά και βροχοπτώσεις στα δυτικά και νότια, που αναμένεται να επιμείνουν και το Σαββατοκύριακο, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, η Παρασκευή θα κυλήσει ομαλά αλλά το Σάββατο και περισσότερο την Κυριακή, προβλέπονται ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία κινείται σε χαμηλά επίπεδα στη βόρεια Ελλάδα σημειώνοντας λιγότερους από 10 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, δυτικά και ανατολικά ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 20 βαθμούς. Αργά το μεσημέρι περιμένουμε κοντά στους 20-22 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και ίσως μέχρι 25-26 προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης.

Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές σε περιοχές που βρέχονται από τον Σαρωνικό, ενώ ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς στο κέντρο.

Στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχει συννεφιά χωρίς όμως βροχοπτώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Το Σάββατο, στα νησιά του Ιονίου, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, θα έχουμε συννεφιά που θα εναλλάσσεται με ηλιοφάνεια.

Την Κυριακή, τέλος, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση και περιμένουμε βροχές και κακοκαιρία από την Τρίτη.