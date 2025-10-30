Νεφελώδης είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν στις περισσότερες περιοχές της δυτικής χώρας και σταδιακά θα επεκταθούν και θα καλύψουν και τις υπόλοιπες περιοχές έως και το βράδυ.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία, θα κυμανθεί από 18-20 °C στα βόρεια, στους 20-24 °C στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στους 22-25 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

Στην Αττική θα επικρατήσει συννεφιά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και καταιγίδες

Αύριο, Παρασκευή, στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά και κυρίως στο Ιόνιο, όπου τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου στο κεντρικό και το νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοδυτικά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται την Κυριακή 2 Νοεμβρίου με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια όπου κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες. Μικρής διάρκειας βροχές θα σημειωθούν στη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Οι σημερινές αρνητικές θερμοκρασίες

Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/10 στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα σε τμήματα της Μακεδονίας και της Ηπείρου, όπου ο υδράργυρος έπεσε κάτω από το 0.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε στο Νευροκόπι με -1,8 βαθμούς Κελσίου.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.