Νεκροί είναι δύο άνθρωποι στη Νέα Υόρκη καθώς χθες, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε υπόγεια, δρόμους και σταθμούς του μετρό.
A short while ago: Subway station in NYC, USA. https://t.co/KUFjQijFgz
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 30, 2025
Για ιστορικά επίπεδα βροχής κάνουν λόγο οι Αρχές. Σύμφωνα με τη Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι 1,8 ίντσες βροχής έπεσαν στο Σέντραλ Παρκ. Αυτό έσπασε το προηγούμενο γνωστό ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1917, ανέφερε η υπηρεσία.
Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους στο ABC News.
Bushwick, New York City, USA this afternoon. pic.twitter.com/tE0Vwyc755
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 31, 2025
This is the Subway in New York City this afternoon. pic.twitter.com/UWhzyU4mH3
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 31, 2025