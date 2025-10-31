Νεκροί είναι δύο άνθρωποι στη Νέα Υόρκη καθώς χθες, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε υπόγεια, δρόμους και σταθμούς του μετρό.

A short while ago: Subway station in NYC, USA. https://t.co/KUFjQijFgz — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 30, 2025

Για ιστορικά επίπεδα βροχής κάνουν λόγο οι Αρχές. Σύμφωνα με τη Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι 1,8 ίντσες βροχής έπεσαν στο Σέντραλ Παρκ. Αυτό έσπασε το προηγούμενο γνωστό ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1917, ανέφερε η υπηρεσία.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους στο ABC News.

Bushwick, New York City, USA this afternoon. pic.twitter.com/tE0Vwyc755 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 31, 2025