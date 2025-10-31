Νεκροί είναι δύο άνθρωποι στη Νέα Υόρκη καθώς χθες, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε υπόγεια, δρόμους και σταθμούς του μετρό.

Για ιστορικά επίπεδα βροχής κάνουν λόγο οι Αρχές. Σύμφωνα με τη Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι 1,8 ίντσες βροχής έπεσαν στο Σέντραλ Παρκ. Αυτό έσπασε το προηγούμενο γνωστό ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1917, ανέφερε η υπηρεσία.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους στο ABC News.