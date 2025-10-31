Νεφώσεις θα επικρατήσουν το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά, ηπειρωτικά τμήματα και στα Επτάνησα. Βροχές αναμένονται και στη Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια και στην Κρήτη.

Ηλιοφάνεια αναμένεται στην κεντρική Μακεδονία και στη Θράκη.

Ο καιρός σε Αττική & Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στους 16-24 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες που θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 3-4 μποφόρ.



Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στους 10-22 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί στον Θερμαϊκό.

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή, στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Μικρής διάρκειας τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τη Δευτέρα, στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τρίτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία στα δυτικά σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοδυτικά.