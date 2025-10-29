Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κατά την διάρκεια της Πέμπτης αναμένονται νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν στις περισσότερες περιοχές της δυτικής χώρας και σταδιακά θα επεκταθούν και θα καλύψουν και τις υπόλοιπες περιοχές έως και το βράδυ.

Αναφορικά με την θερμοκρασία, θα κυμανθεί από 18-20 στα βόρεια, στους 20-24 στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στους 22-25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές.

Στην Αττική θα επικρατήσει συννεφιά, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και η θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή, στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

🎯Ο “ΜΠΡΟΥΜΑΡΗΣ” ΑΡΓΕΙ , ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙ

✅Η επίμονη παρουσία του αντικυκλώνα στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, μέχρι στιγμής περιορίζει τις οργανωμένες βροχοπτώσεις στη χώρα μας . Ευελπιστούμε τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία να αφήνουν ανοιχτό ένα «παράθυρο» ελπίδας για… pic.twitter.com/ydhGKob8m2 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 29, 2025

Το Σάββατο, στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα δυτικά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.