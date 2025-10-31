Υποτιμώντας τη νοημοσύνη μας, ο Ηλίας Κασιδιάρης αρνήθηκε, απολογούμενος στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, όσα του καταλογίζονται για ενεργό συμμετοχή του στην ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής.

Ο καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη 13 ετών δήλωσε πολλές φορές στους δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, ότι «είμαι κατά της βίας», ενώ κατά την εξέτασή του από την εισαγγελέα δήλωσε πως «είναι παράνομο ένας πολίτης να δίνει εξηγήσεις για σημαίες, σύμβολα, ιδεολογία».

«Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε και την Χρυσή Αυγή»

Για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ο Ηλ. Κασιδιάρης, που είχε οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΧΑ, ισχυρίστηκε πως «πέντε φορές έχω καταδικάσει την δολοφονία Φύσσα». Είπε μάλιστα πως, αφού ενημερώθηκε ότι το έγκλημα το διέπραξε δράστης από την εγκληματική οργάνωση, είχε δηλώσει πως «η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε και την Χρυσή Αυγή… Δολοφόνησε και εμένα που είμαι έξι χρόνια φυλακή… Ήταν ένα απαράδεκτο, άθλιο έγκλημα που έγινε μπροστά στα μάτια δύο ομάδων ΔΙΑΣ…».

Ο κατηγορούμενος είπε ότι «δεν έχω κάνει τίποτε από αυτά που με κατηγορείτε. Λένε πως εγώ εκπαίδευα μέλη της οργάνωσης. Πού τα εκπαίδευα; Ποιους εκπαίδευα; Στη Νέδα; Είναι τώρα σοβαρά αυτά;».

Κατά την έναρξη της απολογίας του, ο Ηλίας Κασιδιάρης αναφέρθηκε με θετικούς χαρακτηρισμούς στην εισαγγελέα της Έδρας στο πρωτόδικο δικαστήριο, Αδαμαντία Οικονόμου, η οποία είχε υποβάλλει απαλλακτική πρόταση ως προς την εγκληματική οργάνωση.

Η αναφορά στην κατάληψη του «Ευαγγελισμού»

Σε ερώτηση από έδρας, ως προς τον χρόνο που ενημερώθηκε για την δολοφονία του Φύσσα, ο κατηγορούμενος είπε ότι το έμαθε την επόμενη το πρωί από δημοσιογράφους, οι οποίοι αρχικά έκαναν λόγο για «οπαδικά κίνητρα». Τόνισε μάλιστα, κατά την εξέταση του από την εισαγγελέα, ότι δεν προσήλθε ποτέ στο δικαστήριο η σύντροφος του μουσικού, «που ήταν εκεί από την αρχή μέχρι το τέλος».

Ο Κασιδιάρης αναφέρθηκε κατά την απολογία του και στην κατάληψη του κτιρίου «Ευαγγελισμός» ,στο Ηράκλειο της Κρήτης, λέγοντας πως είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν από άτομα αυτού του χώρου. Τονίζοντας μάλιστα πως είναι «κατά της βίας», είπε πως είχε προσκληθεί για κάποια ομιλία στο νησί και δεν πήγε, για να υπάρχει «ηρεμία και νομιμότητα» – «έκανα υποχώρηση» είπε.

Το «όραμα» για τον Άγιο Παντελεήμονα

Αναφερόμενος στα θέματα που είχε ως προτεραιότητα κατά τη βουλευτική του θητεία, ο Κασιδιάρης μίλησε για τον Άγιο Παντελεήμονα, περιγράφοντας «το όραμα» που είχε, ώστε η γειτονιά από «άντρο της ανομίας να μετατραπεί σε Άγιο Παντελεήμονα, όπως ήταν κάποτε. Να παίρνει ο άνθρωπος το παιδάκι του και να το πηγαίνει στη παιδική χαρά».

Κάνοντας εξάλλου αναφορά στη διπλή δολοφονία Καπελώνη και Φουντούλη, έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, την 1η Νοεμβρίου 2013, είπε ότι «αύριο είναι 1η Νοεμβρίου και ουδείς έχει συλληφθεί για αυτά τα δύο παιδιά. Αυτό κι αν είναι έγκλημα από εγκληματική οργάνωση. Καλυμμένα πρόσωπα και ούτε μία σύλληψη».

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την απολογία του Γιάννη Λαγού, που θα είναι και η τελευταία απολογία κατηγορούμενου στη δίκη της Χρυσής Αυγής.