Επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου του Ευαγγελισμού, το οποίο βρισκόταν υπό κατάληψη από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο Ηράκλειο της Κρήτης, με απολογισμό έξι συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές.

Εντός και εκτός του κτιρίου, που ανήκει στο πανεπιστήμιο και το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, παραμένουν διμοιρίες του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, δυνάμεις ΟΠΚΕ και της ΔΙΑΣ. Ισχυρή είναι η παρουσία αστυνομικών και στους γύρω δρόμους και στο πάρκο Θεοτοκόπουλου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, τέσσερις νεαροί άνδρες και δύο κοπέλες, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη, πριν από λίγες ημέρες, στην πόλη. Όλοι είναι Έλληνες, ηλικίας από 26 έως 33 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έφοδος των αστυνομικών έγινε στις 5:30 το πρωί, από την μπροστινή πόρτα, την κεντρική είσοδο και το παράθυρο του γυμναστηρίου που είναι στον πρώτο όροφο. Ομάδα νεαρών φώναζε συνθήματα κατά της επέμβασης, ωστόσο, κατά την αστυνομία, δε σημειώθηκαν επεισόδια μεγάλης έκτασης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο κτίριο έχουν βρεθεί μεταξύ άλλων στυλιάρια, πυροσβεστήρες και κράνη.

Η επιχείρηση – η δεύτερη μέσα στο 2025 – ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίθεση με αυγά που δέχθηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, ενώ συνέτρωγε με την οικογένεια του σε εστιατόριο, που βρίσκεται κοντά στον «Ευαγγελισμό». Τον περασμένο Απρίλιο, είχε προηγηθεί ανάλογη εκκένωση. Λίγες ημέρες αργότερα πάντως, ομάδα ατόμων είχε επανακαταλάβει τον χώρο, γεγονός που οδήγησε στη σημερινή νέα επέμβαση — ενδεχομένως και μετά την πρόσφατη επίθεση κατά Βορίδη από κουκουλοφόρους.