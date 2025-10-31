Κυβερνητικό, στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή.

Το νέο σχέδιο κατά τη λειψυδρίας περιλαμβάνει εκτροπές ποταμών, υλοποίηση μεγάλων έργων, θεσμική θωράκιση των εταιρειών ύδρευσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης και περιορισμό της σπατάλης νερού.

Ο Εμπλουτισμός του Μόρνου

Το PLAN A, όπως το ονόμασε η ΕΥΔΑΠ, είναι η μερική εκτροπή νερού από δυο παραποτάμους του Αχελώου, τον Κρικελιώτη και τον Καρπενησιώτη. Είναι δύο ποτάμια που κατεβάζουν πολύ νερό κάθε χρόνο και συχνά οι κοίτες τους φουσκώνουν και πλημμυρίζουν τις γύρω περιοχές.

Από το πλεόνασμα του νερού των δυο αυτών παραποτάμων θα εμπλουτιστεί ο Μόρνος, καθώς το πλεονασματικό νερό που υπερχειλίζει μεταφέρεται με αυτούς του δύο αγωγούς μήκους 20χλμ στο φράγμα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Από αυτό το έργο που θα ξεκινήσει το 2026 και θα ολοκληρωθεί λογικά το 2029 η Αττική θα επωφεληθεί με +150 εκατ. κυβικά.

Αντλήσεις από γεωτρήσεις

Το PLAN Β είναι οι αντλήσεις από γεωτρήσεις. Βοιωτικός Κηφισός, Μαυροσουβάλα και Ούγγροι είναι τρεις θέσεις που διαθέτουν πολύ νερό, σύμφωνα με τις δοκιμαστικές αντλήσεις που έκανε η ΕΥΔΑΠ. Από αυτές τις γεωτρήσεις θα προστεθούν στην Αττική 149 εκατ. κυβικά/έτος.

Οι αφαλατώσεις, τελευταία επιλογή

Τέλος, το PLAN C που δεν είναι η πιο οικονομική ούτε η πιο βιώσιμη λύση, αλλά αποτελεί λύση ανάγκης αν παραστεί σοβαρός λόγος είναι οι αφαλατώσεις.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό μπορούν να γίνουν σε Θίσβη, Λάυριο και Νέα Πέραμο αλλά το κόστος τους ανα κυβικό μέτρο είναι 1.000 ευρώ. Δεν είναι επιλέξιμη λύση, αλλά θα γίνουν μελέτες προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμη, αν χρειαστεί.