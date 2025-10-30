Σε κρίσιμη καμπή μπαίνει η μάχη με τη λειψυδρία στη χώρα, καθώς οι ταμιευτήρες στερεύουν και οι εικόνες από τον Μόρνο και τη λίμνη Υλίκη θυμίζουν δυστοπική ταινία. Τα νερά υποχωρούν, τα βυθισμένα σπίτια του χωριού Κάλλιο αναδύονται ξανά και ο φόβος να πούμε «το νερό νεράκι» δεν μοιάζει πια μακρινός.

Το MEGA κατέγραψε από ψηλά το μέγεθος του προβλήματος, την ώρα που η κυβέρνηση παρουσιάζει το σχέδιο «Εύρυτος» για να θωρακίσει υδροδοτικά την Αττική, με ορίζοντα το 2029 και εναλλακτικό πλάνο αυτό της αφαλάτωσης.

Σήμερα η εικόνα του Μόρνου είναι αποκαρδιωτική. Τα βυθισμένα σπίτια του χωριού Κάλλιο έχουν πλέον αναδυθεί. Ο μεγαλύτερος υδάτινος ταμιευτήρας της Αττικής έχει χάσει το 40% των αποθεμάτων του.

Εικόνες από το drone στη λίμνη Υλίκη

Ίδια εικόνα και στην Υλίκη, τον δεύτερο ταμιευτήρα της Αττικής. Η εικόνα από το drone του MEGA είναι αποκαλυπτική. Η λειψυδρία έχει αποκαλύψει μεγάλο κομμάτι του εδάφους — έχει χάσει το 55% των αποθεμάτων της σε δύο χρόνια.

Λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας, η εικόνα της λίμνης Υλίκη έχει αλλάξει εντελώς. Το νερό έχει πέσει αισθητά· έχουν αναδυθεί ακόμη και οι αγωγοί που μέχρι πρόσφατα ήταν βυθισμένοι.

Οι ταμιευτήρες της Αττικής στερεύουν και ο φόβος η Αθήνα να πει «το νερό νεράκι» εντείνεται καθημερινά, καθώς οι βροχές είναι λιγοστές.

Το 2021 η χώρα μας διέθετε απόθεμα 1,1 δισ. κυβικών μέτρων νερού· σήμερα έχει μόλις 380 εκατομμύρια.

Το κυβερνητικό σχέδιο κατά της λειψυδρίας

Η Αττική, όπου καταναλώνονται περίπου ένα εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, εκπέμπει SOS, καθώς οι χιονοπτώσεις και οι βροχοπτώσεις είναι ολοένα και πιο σπάνιες.

Το εθνικό σχέδιο, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο «Εύρυτος», που θα είναι έτοιμο το 2029, θα διασφαλίσει την υδροδοτική επάρκεια της Αττικής για τα επόμενα 30 χρόνια.

«Στη χώρα μας θα έχουμε όχι μόνο το καλύτερο, αλλά και το φθηνότερο νερό. Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Μέχρι να ολοκληρωθεί ο «Εύρυτος», θα υλοποιηθούν και βραχυπρόθεσμες δράσεις ενίσχυσης της υδροδότησης με αξιοποίηση γεωτρήσεων, ενώ για πρώτη φορά η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ επεκτείνονται σε Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα και Χαλκιδική.

«Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει, μετά την Κύπρο, το υψηλότερο ‘υδατικό στρες’ στη νότια Ευρώπη. Ως υδατικό στρες εννοούμε το ποσοστό του διαθέσιμου νερού μιας περιοχής που απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση – στη χώρα μας αυτό φτάνει το 70%», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Plan B για τη λειψυδρία

Η ΕΥΔΑΠ έχει σχεδιάσει και plan B, σε περίπτωση που το πρόβλημα της λειψυδρίας ξεπεράσει κάθε όριο: μονάδες αφαλάτωσης σε Θίσβη, Νέα Πέραμο και Λαύριο.

Τα σενάρια για αύξηση στα τιμολόγια νερού

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει αύξηση 2–3 ευρώ τον μήνα, με αντίστοιχη επιβάρυνση 6–9 ευρώ ανά τριμηνιαίο λογαριασμό.