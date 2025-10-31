Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και από «γαλάζιους» βουλευτές φέρνει η αιφνίδια απόφαση να κλείσουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ στην Αθήνα. Το θέμα τέθηκε και στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με τους βουλευτές να ζητούν ενημέρωση άμεσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω της συνεδρίασης της επιτροπής και όσο συζητούνταν το φορολογικό νομοσχέδιο ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής παρουσία τόσο του αρμόδιου υπουργού, του Υπερταμείου αλλά και της διοίκησης των ΕΛΤΑ.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής ζητώντας η συνεδρίαση των Επιτροπών να πραγματοποιηθεί άμεσα, τη Δευτέρα, εφόσον το αίτημα έγινε δεκτό ομόθυμα. Εν ανάγκη, όπως λένε στελέχη της Κουμουνδούρου, να προστεθεί συνεδρίαση των Επιτροπών, αν δεν είναι δυνατή η αναβολή της συνεδρίασης για το φορολογικό νομοσχέδιο. Ο κ. Κακλαμάνης, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει με τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, προκειμένου να προγραμματιστεί η συνεδρίαση.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα»

Μιλώντας στην επιτροπή των Οικονομικών Υποθέσεων, που συνεδρίασε για το φορολογικό νομοσχέδιο που έρχεται την άλλη εβδομάδα, ο Νίκος Παππάς, είπε:

«Αυτές τις ημέρες έχουμε την παύση λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Καταθέτουμε αίτημα για κοινή έκτακτη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Αυτή τη στιγμή, νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο. Δεν θα σας πω τι κάναμε εμείς -είναι ατελείωτη η λίστα των πρωτοβουλιών μας. Η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει αυτό και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ μπορεί να πάει δύο ημέρες μετά;».

Από το ΠαΣοΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης σημείωσε ότι «το ζήτημα του κλεισίματος εγείρει σοβαρά ζητήματα. Άμεσα πρέπει να έρθει στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός, και κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να λογοδοτούν και να ενημερώνουν τη Βουλή των Ελλήνων. Όλες οι πτέρυγες ζητούν να γίνει συνεδρίαση και δεν μπορούμε να λειτουργούμε εν κενώ».

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας συμφώνησε λέγοντας πως «θέλουμε συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ».

Στο ίδιο κλίμα και ήταν και η τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιου Πέτσα. Ο ίδιος τόνισε πως «δεν είναι ζήτημα τεχνοκρατικό, αλλά και ζήτημα εξυπηρέτησης των πολιτών. Υπάρχουν θέματα με τους ηλικιωμένους, με τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και με μεγάλες περιοχές. Άκουσα τον κ. Φωτόπουλο να λέει ότι έκλεισε κατάστημα στον Ωρωπό. Και στην περιοχή μου κλείνει υποκατάστημα που εξυπηρετεί τόσο κόσμο». Και κατέληξε αιχμηρά να λέει πως «ελπίζω πως δεν συνδέεται το θέμα με την καθολική υπηρεσία».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, Αθανάσιος Καββαδάς είπε πως «έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Απασχολεί όλες τις τοπικές κοινωνίες, έκλεισαν 203 καταστήματα. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί».

«Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις»

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος ήταν στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής, σημείωσε πως «εγώ θα δεχτώ ότι απολύτως η συνθήκη που τα διέπει είναι εθνική. Η κυβέρνηση τα στήριξε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και με μια εθελούσια έξοδο. Το ζητούμενο να επιβιώσουν. Είναι καινούργια η συζήτηση; Δεν είναι». Στη συνέχεια υποστήριξε πως «τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα. Πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η αλληλογραφία είναι 10% αυτού που ήταν. Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις».

Πρόσθεσε δε πως «εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψιν κάθε παράμετρος. Και αυτό γίνεται. Να τονίσω ότι τα χρήματα που έχουν μπει είναι για να επιβιώσει ο οργανισμός όχι το ανάποδο. Η διοίκηση των ελτα θα έρθει να απαντήσει με οποιοδήποτε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου πρώτα και κύρια στην επιτροπή που θα συνεδριάσει άμεσα».

Τι λένε από την κυβέρνηση

Στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου πάντως, παρά τις αντιδράσεις, κάνουν λόγο για στοχευμένη αναδιάρθρωση με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της εταιρείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΕΛΤΑ η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, στην τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες. Σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήσεων, κ.α.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.

Υποστηρίζουν πως τα 204 καταστήματα που αποσύρονται, έχουν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και με επικαλύψεις από γειτονικά σημεία, όπως λένε. Αρκετά από αυτά λειτουργούσαν με ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως. Με την αναπροσαρμογή του δικτύου, το προσωπικό των ΕΛΤΑ μεταφέρεται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων και την επιχειρησιακή δυναμική στην περιφέρεια.

Στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον.

Η επιστολή ΣΥΡΙΖΑ

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025

Προς Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Κοιν.:

1. Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

2. Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης

Θέμα: «Αίτημα για κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Υπερταμείου και της Διοίκησης των ΕΛΤΑ για την παύση λειτουργίας 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, τη μετακίνηση προσωπικού, και την εκχώρηση υπηρεσιών σε ιδιώτες, προκαλούν έντονη ανησυχία για το μέλλον της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και την επιβίωση του Ομίλου ΕΛΤΑ.

Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους προς τους πολίτες, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. Η αποδυνάμωση ή η εγκατάλειψη αυτής της υποχρέωσης θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή, ιδίως στις νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας των ΕΛΤΑ για την οικονομία, την επικοινωνία, την παροχή δημοσίων υπηρεσιών και τη λειτουργία της αγοράς, ζητούμε:

Την άμεση σύγκληση τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου κοινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με τη συμμετοχή:

1. του Υπουργού Οικονομικών,

2. του Επικεφαλής του Υπερταμείου και

3. του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ,

προκειμένου να παρουσιαστούν και να συζητηθούν:

•⁠ ⁠το σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

•⁠ ⁠οι επιπτώσεις του στην Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία

•⁠ ⁠Εναλλακτικές προτάσεις για τη στήριξη του δικτύου καταστημάτων και της καθολικής υπηρεσίας.

Οι Υπογράφοντες Βουλευτές

Καλαματιανός Διονύσιος

Ακρίτα Έλενα

Γεροβασίλη Όλγα

Καραμέρος Γιώργος

Κόκκαλης Βασίλειος

Μαμουλάκης Χάρης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Νίκος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γιώργος

