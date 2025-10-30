Για «φιέστα του Κυρ. Μητσοτάκη» στην ΕΥΔΑΠ, η οποία «έκρυβε την προαναγγελία αυξήσεων στα τιμολόγια του νερού» έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή την εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου «πίσω από τα μεγάλα λόγια περί επενδύσεων αλλά και τις δήθεν δεσμεύσεις περί παραμονής της εταιρείας στο Δημόσιο, ενώ έχουν ιδρύσει Ρυθμιστική Αρχή για τα ύδατα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ουσιαστικά, μέσω της εύσχημης διατύπωσης για το «φθηνότερο δυνατό νερό», ότι οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Το νερό δεν περιλαμβάνεται στους 2.000 κωδικούς των κ.κ. Μητσοτάκη και Θεοδωρικάκου που θα γίνουν πιο φτηνοί. Για το νερό έχει αυξήσεις! Οριακές μειώσεις έχουμε στα πιγκάλ και τα μανταλάκια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ότι η θέση ήταν και παραμένει ξεκάθαρη. Όπως επεσήμανε στην ανακοίνωσή του «το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για αύξηση της τιμής του νερού είναι αντικοινωνικό». Γι’ αυτό και συμβούλευσε τον πρωθυπουργό πως «το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να μην τολμήσει να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις».

«Η χώρα έχει ανάγκη από συνολικό σχέδιο διαχείρισης, προστασίας και ενίσχυσης των υδάτινων αποθεμάτων», όπως κατέληξαν από την Κουμουνδούρου, και όχι από «μια τρύπα στο νερό». Αντιθέτως, δηλαδή, με ό,τι συμβαίνει «εδώ και έξι και πλέον χρόνια».