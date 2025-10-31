Ήταν Νοέμβριος του 2021. Τότε, μια νέα ομάδα συμβούλων, με έντονο τεχνοκρατικό άρωμα, κάτι που πολλοί έλεγαν ότι λείπει από τον ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., παίρνει θέση δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, για να λειτουργήσει επικουρικά και συμβουλευτικά για όλα τα θέματα. Ο τότε πρόεδρος της Κουμουνδούρου, έχοντας επικοινωνία και συνεννόηση με τους περισσότερους παρά πολύ καιρό, αποφάσισε να τους δώσει έναν πιο θεσμικό μανδύα, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο και την εικόνα του κόμματος στην κοινωνία και ουσιαστικά διευρύνει τον κύκλο των συμβούλων του. Ήταν το πρώτο think tank που δημιούργησε, αλλά απέτυχε ουσιαστικά, παρά τη σημαντική προσπάθεια που έκανε, λόγω και των εσωκομματικών αντιδράσεων.

Τώρα, τέσσερα χρόνια μετά, απαλλαγμένος από τους εσωκομματικούς συμβιβασμούς και τις αναγκαίες ισορροπίες, συγκρότησε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας με 41 πρόσωπα, σε πρώτη φάση. Για πολλούς, αυτό το Συμβούλιο είναι ένα τμήμα της νέας «βιτρίνας» που θέλει να παρουσιάσει στους ψηφοφόρους και αποτελεί επί της ουσίας και ένα σήμα για τον «πάγκο» που θα έχει, όταν ετοιμάσει το πολυσυζητημένο κόμμα του.

Οι σύμβουλοι που απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο θα συμβάλλουν ενεργά, με τις εισηγήσεις, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις του Ινστιτούτου. Η ομάδα αυτή των 41 προσώπων, έχουν μακρά διαδρομή ο καθένας στον τομέα του και γνωρίζουν άριστα τα θέματα της ευθύνης τους.

Οι παλιοί και οι νέοι

Εάν δει όμως κανείς εκείνο το think tank και τη σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, θα εντοπίσει ορισμένα ίδια πρόσωπα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, την περίοδο της πρωθυπουργίας του, Γιώργος Χουλιαράκης, που πλέον είναι στη στενή ομάδα. Ο Δημήτρης Λιάκος, πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και πρόσωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της οικονομίας, η Ζωρζέττα Λάλη, για την οποία ήδη ασκείται κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της εμπλοκής της με την task force την περίοδο των μνημονίων, η αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. και επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Από εκείνη την ομάδα, δυο πρόσωπα συμμετείχαν ενεργά ως βουλευτές μετέπειτα, ο νυν ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης και ο Όθων Ηλιόπουλος, αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής και Κλινικός Ογκολόγος στο Harvard Medical School, που έμεινε λίγο διάστημα βουλευτής Επικρατείας και παραιτήθηκε. Οι υπόλοιποι, αν και αξιόλογα πρόσωπα, δεν μπήκαν στο καμίνι της πολιτικής και μένει να φανεί εάν και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας θα μείνουν μόνο στο θεωρητικό και συμβουλευτικό επίπεδο ή ορισμένοι από αυτούς θα ασχοληθούν και ενεργά με την πολιτική, αφήνοντας κρεμασμένη και την «κάπα» του τεχνοκράτη.

Η παρούσα σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι ένα σαφές σήμα του Αλ. Τσίπρα με ποια πρόσωπα θέλει να πάει την επόμενη μέρα, σε συνδυασμό εννοείται και με πολιτικά στελέχη και κυρίως μέλη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

Τεχνοκράτες και πολιτικοί

Από την ακτινογραφία της ομάδας των 41 ατόμων, θα διαγνώσει κανείς πρόσωπα που συνδυάζουν τεχνοκρατικά και πολιτικά στοιχεία, όπως των Δ. Λιάκου και Γ. Χουλιαράκη, αλλά και της Ευγενίας Φωτονιάτα, που θα συντονίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο και του καθηγητή Οικονομικών και πρώην συντονιστή του γραφείου της Βουλής, Φραγκίσκου Κουτεντάκη. Οι τέσσερις τους αποτελούν μια ομάδα που έχει χρόνια δεσμούς με το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ), πνευματικό παιδί του πρώην υπουργού Γιάννη Δραγασάκη.

Ενδιαφέρον έχει η συμμετοχή του καθηγητή Νίκου Μαραντζίδη, που στο παρελθόν έχει βρεθεί στο στόχαστρο στελεχών της Αριστεράς για τη βιβλιογραφία του και ο οποίος αναλαμβάνει υπεύθυνος του Αρχείου του Αλ. Τσίπρα, αν και θεωρείται πως θα συμβάλλει και στο στρατηγικό κομμάτι.

Ιδιαίτερο ρόλο έχει και ο πρώην υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, που ουσιαστικά είναι και ο θεωρητικός του εγχειρήματος και ο άνθρωπος που έχει λόγο σε πιο θεμελιώδη ιδεολογικά ζητήματα. Ο Κ. Γαβρόγλου είναι τακτικός συνομιλητής του πρώην Πρωθυπουργού, που παλαιότερα είχε στενή επαφή και επικοινωνία για ίδιους λόγους με τον ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ, Αριστείδη Μπαλτά.

Ενδιαφέρουσα είναι η συμμετοχή του δημοσιογράφου-δικηγόρου Αντώνη Παπαγιαννίδη, του καθηγητή της Νομικής Γιάννη Δρόσου, του Ακρίτα Καϊδατζή, καθηγητή Νομικής στο ΑΠΘ, αλλά και πρώην γ.γ. του υπουργικού συμβουλίου των κυβερνήσεων Τσίπρα, που διατηρεί άριστη σχέση, εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό και με τον στενό του συνεργάτη Καλογήρου. Μεταξύ των προσώπων που συμμετέχουν, είναι και άλλο μέλος του ΕΝΑ, η Δώρα Κοτσακά, κόρη του πρώην υπουργού του ΠαΣοΚ, Αντώνη Κοτσακά, που τα τελευταία χρόνια συμπορεύεται με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τα επόμενα βήματα

Η ανακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι ακόμα ένα βήμα προς το δρόμο για το νέο κόμμα που ετοιμάζεται. Συνδέονται τα δυο; Ναι σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει και το τεχνοκρατικό τους στίγμα, αλλά κυρίως είναι πρόσωπα που θα τρέξουν και την προετοιμασία κειμένων για το προγραμματικό πλαίσιο που θα παρουσιάσει.

Ακολουθεί η έκδοση του βιβλίου «Ιθάκη», με το οποίο ο Αλ. Τσίπρας θα ανοίξει έναν κύκλο εμφανίσεων και παρεμβάσεων, στο πλαίσιο του rebranding.