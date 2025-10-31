Ο πανεθνικός διάλογος για τον αγροτικό τομέα, που θα γίνει το Σάββατο στη Λάρισα, αποτελεί μια ευκαιρία για εξωστρέφεια από τη Χαριλάου Τρικούπη. Σε αυτό βοηθά το γεγονός πως οι κινητοποιήσεις των αγροτών κλιμακώνονται, με μπλόκα και συνελεύσεις.

Την ίδια ώρα, που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει να μην φεύγει από την επικαιρότητα και η κλήση των μαρτύρων στην εξεταστική φαίνεται να προβληματίζει το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Το πρόβλημα την παρούσα χρονική συγκυρία, δείχνει να βρίσκεται στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ. Όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο που πέρασε, με την αστραπιαία παραίτηση του νέου διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και οι δηλώσεις που ακολούθησαν άνοιξαν νέο κύκλο περιδίνησης.

Η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε χθες μεταξύ άλλων πως υπάρχει «θέμα στην εικόνα του προέδρου» και ο Παύλος Γερουλάνος απάντησε σε δημοσιογράφους πως «ήταν λάθος η άδεια καρέκλα στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται την στιγμή που το κλίμα είναι βαρύ και σε συνέχεια του «σφιχταγκαλιάσματος» που είπε ο Χάρης Δούκας πως βλέπει από κάποια στελέχη του ΠαΣοΚ με τη Νέα Δημοκρατία.

Στον κάμπο το ΠαΣοΚ

Σε αυτό το πλαίσιο το ΠαΣοΚ πηγαίνει στον κάμπο και συζητά στη Λάρισα με αγρότες, κτηνοτρόφους, συνεταιριστές, εκπροσώπους φορέων του πρωτογενούς τομέα για όλα τα προβλήματα του κλάδου και επενδύει στη σχέση αυτή, που οικοδομεί ξανά, με τον αγροτικό κόσμο.

Η κινητοποίηση για να γεμίσει η αίθουσα της δημοτικής πινακοθήκης Λάρισας έχει γίνει από το οργανωτικό και σύμφωνα με το πρόγραμμα, υπάρχουν δύο θεματικές ενότητες, με διαλείμματα για διάλογο με εκπροσώπους των αγροτών.

Αγροτική πολιτική και ενισχύσεις

Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις Αγροτικές ενισχύσεις, ενώ η δεύτερη ενότητα έχει ως τίτλο «Κτηνοτροφία ώρα μηδέν».

Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι ο γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων σοσιαλιστών Γιάννης Μανιάτης, ο επίσης ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου, ο βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης Μανώλης Χνάρης και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Παράλληλα, στο τέλος της εκδήλωσης θα μιλήσει η βουλευτής της περιοχής Ευαγγελία Λιακούλη. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία Λιακούλη στην τοποθέτηση της θα αναφερθεί στα θέματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο και κυρίως την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Θα αναδείξει όλα όσα έγιναν μετά την αναφορά που είχε κάνει στις 13/8 στον εισαγγελέα Αρείου Πάγου, καθώς και στον εισαγγελέα εφετών και πρωτοδικών Λάρισας, όταν και ξεκίνησε η συγκεκριμένη έρευνα. Ενώ, ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να αναφερθεί και στην παρουσία των εκπροσώπων του ΠαΣοΚ σε αυτή.

Η ομιλία Ανδρουλάκη

Τέλος η εκδήλωση θα κλείσει με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αναμένεται να επιτεθεί στην κυβέρνηση για μία σειρά από επιλογές που έχει κάνει και έχουν μειώσει ουσιαστικά το εισόδημα των αγροτών. Ενώ θα εστιάσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, στις ενισχύσεις, καθώς και στις αποζημιώσεις από καταστροφές που καθυστερούν, στα μεγάλα κόστη που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στον πρωτογεννή τομέα και στην εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ.