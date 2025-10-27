Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την κινηματογραφική ληστεία πολύτιμων εκθεμάτων από το Λούβρο, δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Οι δύο άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, κάτι που επιβεβαίωσε και η δικαστής του Παρισιού, Laure Beccuau.

Σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde», ο ένας από τους δύο υπόπτους έχει γαλλική υπηκοότητα, ενώ ο άλλος έχει διπλή γαλλο-αλγερινή υπηκοότητα. Μάλιστα, ο δεύτερος συνελήφθη γύρω στις 10:00 το βράδυ του Σαββάτου από τα αρμόδια τμήματα που έχουν αναλάβει τη διαλεύκανση της υπόθεσης στο αεροδρόμιο Roissy-Charles-de-Gaulle, ο οποίος ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση προς την Αλγερία. Οι ερευνητές της BRB (:Ταξιαρχία Καταστολής Ληστειών), οι οποίοι παρακολουθούσαν τους δύο υπόπτους για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα με την ελπίδα να εντοπίσουν τα κλοπιμαία και να ταυτοποιήσουν τους συνεργούς τους, αναγκάστηκαν να επιταχύνουν τις επιχειρήσεις τους.

Ο άλλος ύποπτος συνελήφθη περίπου την ίδια ώρα στο Seine-Saint-Denis, το οποίο είναι μία πολύ καλή συνοικία στο κέντρο του Παρισιού.

Γνωστοί στις Αρχές

Οι δύο άνδρες είναι κοντά στα 30 και γνωστοί στην αστυνομία για «εξελιγμένες κλοπές», όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται η εφημερίδα «Le Monde». Η κράτηση τους για «οργανωμένη κλοπή» και «εγκληματική συνωμοσία» θα μπορούσε να διαρκέσει έως και ενενήντα έξι ώρες.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, οι ερευνητές της BRB και της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έρευνα, εξακολουθούν να αναζητούν τα λάφυρα, τα οποία εκτιμώνται σε 88 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και τους άλλους συνεργούς.

Η δικαστής ανακοίνωσε πως η εισαγγελία πρόκειται να δημοσιεύσει κι άλλες πληροφορίες για τους συλληφθέντες, μετά το τέλος της προφυλάκισης.

Άφησαν πίσω τους αρκετά στοιχεία

Σε μια άψογα οργανωμένη επιχείρηση μέρα μεσημέρι, τέσσερις ληστές με καλυμμένα πρόσωπα σταμάτησαν έξω από το Λούβρο, δίπλα στον Σηκουάνα. Περίπου στις 9:30 το πρωί, μισή ώρα αφότου είχαν αρχίσει να μπαίνουν οι πρώτοι επισκέπτες από την κεντρική είσοδο, οι δράστες στάθμευσαν στη νότια πλευρά του κτιρίου με φορτηγό που διέθετε υδραυλικό ανυψωτικό καλάθι και αναδιπλούμενη σκάλα, με την οποία ανέβηκαν σε μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου.

Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, διέρρηξαν παράθυρο χρησιμοποιώντας τροχό και ηλεκτρικά εργαλεία. Έσπασαν τις γυάλινες προθήκες, άρπαξαν τα κοσμήματα, και μέσα σε λίγα λεπτά οι συναγερμοί ήχησαν σε ολόκληρο το μουσείο. Οι ληστές διέφυγαν γρήγορα με μοτοσικλέτες.

«Πάντα καταλήγουμε να βρίσκουμε τους κλέφτες»

Ολόκληρη η επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από δέκα λεπτά, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές. Αλλά κατά τη διάρκεια της διαφυγή τους, οι διαρρήκτες άφησαν πίσω τους αρκετά στοιχεία που βοήθησαν στον εντοπισμό των ιχνών τους. Μεταξύ άλλων, εγκατέλειψαν πίσω τους γάντια, ένα κράνος, δύο γωνιακούς τροχούς, έναν πυρσό, ένα κίτρινο γιλέκο και ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο από το οποίο ελήφθησαν δείγματα. Παράλληλα, δεν μπόρεσαν να βάλουν φωτιά στο περονοφόρο ανυψωτικό.

Συνολικά, ελήφθησαν περισσότερα από «150 δείγματα DNA, θηλωματικών και άλλων ιχνών », δήλωσε η Laure Beccuau. Η ίδια εξήγησε επίσης ότι το οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και οι εικόνες που ήταν διαθέσι8μες από δημόσια και ιδιωτικά κυκλώματα παρακολούθησης (αυτοκινητόδρομοι, τράπεζες, επιχειρήσεις κ.λπ.), «κατέστησαν δυνατή την παρακολούθηση» της διαδρομής των εγκληματιών στο Παρίσι και σε γειτονικές περιοχές.

Έτσι, με αυτόν τον τρόπο οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στον εντοπισμό και και τη σύλληψη των δύο υπόπτων. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο οι κλέφτες είχαν ρίξει και βρέθηκε κατεστραμμένο, οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη ίχνος της λείας. «Πάντα καταλήγουμε να βρίσκουμε τους κλέφτες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Laurent Nuñez, σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα La Tribune Dimanche. «Δυστυχώς, τα κλοπιμαία συχνά μεταφέρονται στο εξωτερικό. Ελπίζω ότι δεν είναι αυτή η περίπτωση, παραμένω αισιόδοξος», πρόσθεσε.

Ο κίνδυνος είναι ότι τα διαμάντια και οι πολύτιμοι λίθοι που κοσμούν τα κοσμήματα θα αφαιρεθούν και τα κοσμήματα θα λιώσουν.