Το βιβλιοπωλείο Αμόνι και οι εκδόσεις Ειρήνη παρουσιάζουν το βιβλίο της ποιήτριας από τη Γάζα Φιντάα Αμπού Μάριαμ, «Άφησα το πρόσωπο μου στον καθρέφτη».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ναουζάτ Χαντίντ, μεταφράστρια του βιβλίου, η Ιωάννα Λουτσία, ηθοποιός και ποιήτρια, και η Φιντάα Αμπού Μάριαμ, η δημιουργός του βιβλίου, σε διαδικτυακή σύνδεση από την Γάζα.

Θα ακολουθήσει απαγγελία των ποιημάτων από την Γιάννα Βασιλάκη (πρόεδρο ΕΑΜΜΕ και ανεξάρτητη μαία) και την Ντίνα Καφτεράνη (ηθοποιό), αλλά και οποίον/α ακόμη από τους παρευρισκόμενους/ες επιθυμεί.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/10 στις 7.00 μ.μ. στο μπαρ Βραζιλιάνα (Αρκάδων 4, Άνω Πετράλωνα).