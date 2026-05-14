Μια εκδήλωση αφιερωμένη στον Νίκο Μουζέλη, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ελληνικής κοινωνιολογίας και της δημόσιας διανόησης της Μεταπολίτευσης, διοργανώνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς στην Εθνική Πινακοθήκη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 18:00 έως τις 21:00 στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα και θα συγκεντρώσει πανεπιστημιακούς, ερευνητές, ανθρώπους των γραμμάτων και της πολιτικής, σε μια δημόσια συζήτηση για το έργο, τη σκέψη και την πολιτική παρέμβαση του ομότιμου καθηγητή Κοινωνιολογίας του London School of Economics.

Ο Νίκος Μουζέλης υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής δημόσιας σφαίρας από τη δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα. Παράλληλα με τη διεθνή ακαδημαϊκή του πορεία, αρθρογραφεί σταθερά εδώ και δεκαετίες στην εφημερίδα «Το Κυριακάτικο Βήμα», παρεμβαίνοντας συστηματικά σε ζητήματα πολιτικής, κοινωνίας, εκσυγχρονισμού, δημοκρατίας και ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.

Η παρουσία του στον δημόσιο διάλογο συνδέθηκε με μια προσπάθεια γεφύρωσης της κοινωνιολογικής θεωρίας με τα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της ελληνικής πραγματικότητας. Από τη συζήτηση για το κράτος και τις παθογένειες της Μεταπολίτευσης έως τις αναζητήσεις της ελληνικής κεντροαριστεράς και τις μεταβολές της παγκοσμιοποίησης, τα κείμενα και οι παρεμβάσεις του αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για πολλές γενιές αναγνωστών και ερευνητών.

Από τη Γενεύη και το LSE στην ελληνική κοινωνική σκέψη

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Νίκος Μουζέλης σπούδασε Κοινωνικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο London School of Economics, όπου αργότερα δίδαξε και αναδείχθηκε σε ομότιμο καθηγητή Κοινωνιολογίας.

Διετέλεσε λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Leicester και στο ίδιο το LSE, ενώ η συμβολή του στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα υπήρξε καθοριστική. Συμμετείχε στη μεταρρυθμιστική επιτροπή για την ανώτατη εκπαίδευση μετά τη Μεταπολίτευση, ενώ είχε ενεργό ρόλο στη δημιουργία του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του αντίστοιχου τμήματος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Είναι επίσης επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η δημόσια παρέμβαση και οι συλλογικές πρωτοβουλίες

Πέρα από την ακαδημαϊκή του διαδρομή, ο Νίκος Μουζέλης είχε διαρκή παρουσία σε συλλογικές πρωτοβουλίες πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ένωσης για τη Μελέτη της Σύγχρονης Ελλάδας, ενώ συμμετείχε ενεργά σε πρωτοβουλίες όπως η ΕΛΕΜΕΠ, η «Γέφυρα» και η «Παρέμβαση». Σήμερα είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Εργασίας της ΓΣΕΕ, ενώ παραμένει ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

Η δημόσια παρουσία του χαρακτηρίστηκε από τη διαρκή αναζήτηση ενός δημοκρατικού εκσυγχρονισμού, με έμφαση στην κοινωνική συνοχή, τους θεσμούς και την ανάγκη ανανέωσης της πολιτικής σκέψης.

Οι ομιλητές και το αφιέρωμα στο έργο του

Την εκδήλωση θα ανοίξει ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος, ο οποίος θα αναφερθεί στην πολιτική και κοινωνική διάσταση του έργου του Νίκου Μουζέλη.

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από τους Λίνα Παπαδοπούλου, Ευθύμιο Παπαταξιάρχη, Μαρία Ρεπούση, Μαριλένα Σημίτη, Δημήτρη Σωτηρόπουλο, Λουκά Τσούκαλη και Νίκο Φωτόπουλο, ενώ τον συντονισμό θα έχει η δημοσιογράφος Μαριλένα Κατσίμη.

Η συζήτηση θα εστιάσει στη συμβολή του στην κοινωνιολογική θεωρία, στην ανάλυση της «ημιπεριφέρειας», στις θεωρίες του εκσυγχρονισμού και στη μελέτη των σχέσεων κράτους και κοινωνίας.

Ντοκιμαντέρ και αναγνώσεις από τα βιβλία του

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί βίντεο-ντοκιμαντέρ με αποσπάσματα από ομιλίες, συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις του Νίκου Μουζέλη, καθώς και μαρτυρίες ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου θα διαβάσει αποσπάσματα από βιβλία και κείμενά του, ενώ η Φωτεινή Τσαλίκογλου θα μιλήσει για το τελευταίο του βιβλίο, «Εσωτερικό ταξίδι μετ’ εμποδίων».

Η βραδιά αναμένεται να λειτουργήσει όχι μόνο ως φόρος τιμής σε έναν κορυφαίο κοινωνικό επιστήμονα, αλλά και ως αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την πορεία της ελληνικής κοινωνίας και τις ιδέες που διαμόρφωσαν τη μεταπολιτευτική δημόσια ζωή.