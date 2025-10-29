Drones εντοπίστηκαν πάνω από τη σημαντικότερη στρατιωτική βάση στο Βέλγιο.

Πιο συγκεκριμένα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντοπίστηκαν το περασμένο Σάββατο πάνω από τη στρατιωτική βάση Marche-en-Famenne στα ανατολικά του Βελγίου, ενώ drones εντοπίστηκαν στην ίδια περιοχή χθες Τρίτη, το βράδυ.

Ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου Theo Francken, με σημερινές δηλώσεις τους, επιβεβαίωσε τα περιστατικά λέγοντας ότι ο στρατιωτικός χώρος που εντοπίστηκαν αποτελεί την κύρια βάση των χερσαίων δυνάμεων της χώρας.

«Είναι ένα ανησυχητικό περιστατικό σε ένα μέρος που είναι στρατηγικά μεγάλης σημασίας», δήλωσε ο ίδιος.

Όπως τόνισε, δεν ήταν «δουλειά από ερασιτέχνες» και έκανε λόγο για «μια σαφώς ενορχηστρωμένη επιχείρηση κατά της καρδιάς του στρατού μας».