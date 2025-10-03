Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό drones πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου, μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν κοντά σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Λιέγη στο Βέλγιο.

Περίπου δεκαπέντε μη αναγνωρισμένα drones εντοπίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, πάνω από τη στρατιωτική βάση του Έλσενμπορν, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

Έρευνα σε εξέλιξη

«Τα drones εντοπίστηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής», ανέφερε το RTL Info, προσθέτοντας: «Φαίνεται ότι πέταξαν από το Βέλγιο προς τη Γερμανία και εντοπίστηκαν επίσης από την αστυνομία του Ντύρεν, στην άλλη πλευρά των συνόρων.»

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από το γραφείο του Βέλγου υπουργού Άμυνας, Τέο Φράνκεν, ο οποίος ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Butgenbach, της κοινότητας όπου βρίσκεται η στρατιωτική βάση του Έλσενμπορν, Ντάνιελ Φράντσεν, δήλωσε στο βελγικό πρακτορείο Belga ότι το πρωί της Παρασκευής δεν είχε ενημερωθεί για καμία απειλή από drones.