Η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε για ακόμη μια φορά στόχος ευρείας κλίμακας ρωσικής επιδρομής τη νύχτα της Πέμπτης. Αποτέλεσμα των επιθέσεων ήταν να κοπεί η ηλεκτροδότηση στον ανατολικό τομέα της πόλης.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν πολυάριθμες εκρήξεις και τον βόμβο των κινητήρων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegram για «επίθεση του εχθρού με βαλλιστικούς πυραύλους και μαζική επίθεση με drones επίθεσης», προτρέποντας τον πληθυσμό να παραμείνει στα καταφύγια.

Σε εθνική κλίμακα, «οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών», ανέφερε η ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook.

Στο Κίεβο, «η αριστερή (σ.σ. ανατολική) όχθη (του Δνείπερου) δεν έχει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης», ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, τονίζοντας πως «ο εχθρός επιτίθεται σε βασικές υποδομές» της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν μέσω Telegram, ανεπιβεβαίωτες σε αυτό το στάδιο, μπήκε στο στόχαστρο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στον τομέα αυτόν της ουκρανικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε πως δεν λειτουργούν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

Παράλληλα, αγόρι επτά ετών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των πληγμάτων στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram. Στο Κίεβο, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 9 τραυματίες, πέντε από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Διαμερίσματα σε πολυκατοικία πήραν φωτιά, ενώ θραύσματα drones που καταρρίφθηκαν έπεσαν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Η υπουργός Ενέργειας Χρίντσουκ τόνισε πως «ειδικοί παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες» των βομβαρδισμών και, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», θα αρχίσουν «να αποτιμούν τον αντίκτυπο της επίθεσης και το έργο της αποκατάστασης».

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξαναβάλει στο στόχαστρο τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.