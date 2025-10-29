Η πτώση της πόλης Ελ-Φάσερ του Σουδάν στα χέρια των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) έχει οδηγήσει σε μαζικές δολοφονίες, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων που εξέτασε το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Yale (HRL).

Οι RSF είχαν πολιορκήσει την Ελ-Φάσερ, την πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ στο δυτικό Σουδάν, για πάνω από 1,5 χρόνο. Ο ηγέτης των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SAF), Abdel Fattah al-Burhan, ανακοίνωσε την αποχώρηση των δυνάμεών του από το τελευταίο τους προπύργιο στη ευρύτερη περιοχή του Νταρφούρ αργά τη Δευτέρα, μια μέρα μετά την κατάληψη από τις RSF της κύριας βάσης του σουδανικού στρατού στην Ελ-Φάσερ και την ανακοίνωση νίκης τους εκεί.

«Η Ελ-Φάσερ φαίνεται να βρίσκεται σε μια συστηματική και σκόπιμη διαδικασία εθνοκάθαρσης των αυτοχθόνων μη αραβικών κοινοτήτων Fur, Zaghawa και Berti μέσω αναγκαστικών μετακινήσεων και εξωδικαστικών εκτελέσεων», αναφέρει το HRL.

Mass killings in El Fasher have intensified since the UAE-backed Rapid Support Forces (RSF) seized Sudan’s last army stronghold in Darfur. Local forces report 2,000 killed while RSF units carry out door-to-door ethnic-targeting attacks and block escape routes. pic.twitter.com/j6Dh1sm901 — comra (@comrawire) October 28, 2025

Η έκθεση

Η έκθεση του HRL παρουσίασε εικόνες που περιέχουν συστάδες αντικειμένων και αποχρωματισμούς στο έδαφος, τα οποία θεωρούνται αποδείξεις ανθρώπινων σωμάτων.

Φαίνεται επίσης να επιβεβαιώνει άλλες αναφορές οργανώσεων βοήθειας που περιέγραψαν χαοτικές σκηνές στο έδαφος, όπως δολοφονίες, συλλήψεις και επιθέσεις σε νοσοκομεία. «Οι ενέργειες των RSF που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση ενδέχεται να συνάδουν με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (CAH) και ενδέχεται να φτάνουν στο επίπεδο γενοκτονίας», αναφέρει η έκθεση.

Ο CEO του εργαστηρίου του Yale Nathaniel Raymond δήλωσε ότι οι δορυφόροι έδειξαν πτώματα στο έδαφος και το έδαφος κόκκινο από το αίμα.

I can’t believe what I’m seeing! Maxar satellite imagery obtained by @HRL_YaleSPH shows vivid red discolouration, highly likely to be blood, spattered across the ground between and around houses throughout El-Fasher 🇸🇩, strongly indicating mass killings of civilians in the area. pic.twitter.com/bRfRYvxb0Y — Rich Tedd 🛰 ✈️ (@AfriMEOSINT) October 28, 2025

Ο πόλεμος στο Σουδάν μεταξύ RSF και SAF ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 2023 και έχει εξελιχθεί στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και περισσότερους από 12 εκατομμύρια εκτοπισμένους. Υπάρχουν επίσης φόβοι ότι το Σουδάν θα μπορούσε ξανά να χωριστεί, πάνω από μια δεκαετία μετά τη δημιουργία του Νότιου Σουδάν.