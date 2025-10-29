Με τα ματς ΟΦΗ – Ηρακλής (3-1), Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου (4-1) και Κηφισιά – Καλλιθέα (2-1), επέστρεψε χθες το Κύπελλο Ελλάδος για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης. Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Την αυλαία ανοίγουν Αιγάλεω και Άρης, στις 15.00, με τους θεσσαλονικείς φιλοξενούμενους να αναζητούν την τρίτη τους νίκη, προκειμένου να προσεγγίσουν μια θέση στην τετράδα (Cosmote Sport 3).

Στις 15:30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ηλιούπολη, επιδιώκοντας και αυτή μια τρίτη νίκη. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2.

Στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη ψυχολογίας κόντρα στην Ένωση, υποδέχεται στις 17.30, τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Στις 18:30, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Λεβαδειακός αντιμετωπίζει στην έδρα του τον Αστέρα AKTOR (Cosmote Sport 3).

Στις 19:30 έχει οριστεί το Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 3).

Για το φινάλε, στις 21:30 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ (Cosmote Sport 1).

Το πρόγραμμα