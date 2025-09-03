Άμεσα, σε δύο εβδομάδες από σήμερα (16 Σεπτεμβρίου), κάνει σέντρα η League Phase του Κυπέλλου 2025-26. Το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) διεξήχθη η κλήρωση και καθεμιά από τις ομάδες έμαθε τις αντιπάλους της.

Για την πρώτη φάση έχει υιοθετηθεί το σύστημα διεξαγωγής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με κοινή βαθμολογία.

Όλο το πρόγραμμα της League Phase

1η αγωνιστική (16-18 Σεπτεμβρίου)

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη – Βόλος

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Μαρκό – ΑΕΛ

ΟΦΗ – Καβάλα

Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

Παναιτωλικός – Άρης

Αιγάλεω – ΑΕΚ

2η αγωνιστική (23-25 Σεπτεμβρίου)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

ΑΕΛ – Λεβαδειακός

Αστέρας – Ολυμπιακός

Athens Kallithea – ΟΦΗ

Άρης – Μαρκό

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

Καβάλα – Κηφισιά

Ηρακλής – Ηλιούπολη

3η αγωνιστική (28-30 Οκτωβρίου)

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη – ΑΕΚ

Κηφισιά – Athens Kallithea

Λεβαδειακός – Αστέρας

Ολυμπιακός – Βόλος

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Αιγάλεω – Άρης

4η αγωνιστική (2-4 Δεκεμβρίου)

ΑΕΚ – ΟΦΗ

ΑΕΛ – Ατρόμητος

Αστέρας – Ηλιούπολη

Athens Kallithea – Καβάλα

Άρης – ΠΑΟΚ

Βόλος – Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

Μαρκό – Λεβαδειακός

Ηρακλής – Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

5η αγωνιστική (16-18 Δεκεμβρίου)

Καβάλα – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Ηρακλής

ΠΑΟΚ – Μαρκό

Το σύστημα διεξαγωγής

Με τις ομάδες από την πρώτη ως την τέταρτη θέση να έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή στα προημιτελικά, στα playoffs θα συμμετέχουν όσες κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση της League Phase.

Αναλόγως θα διασταυρωθούν κιόλας, αφού η 5η ομάδα θα παίξει με τη 12, η 6η με την 11η και ούτω καθεξής.

Όσες ομάδες προκριθούν θα συναντήσουν αντιστοίχως τις πρώτες τέσσερις της κατάταξης. Φερ’ ειπείν η 1η θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού 8-9 σε μονούς αγώνες.

Με τον ίδιο τρόπο θα προκύψουν τα ζευγάρια των διπλών ημιτελικών προτού προκύψει ο τελικός της 25ης Απριλίου στο ΟΑΚΑ.