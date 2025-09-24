Ο τυφώνας Ραγκάσα, που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του, έφτασε σήμερα στη νότια Κίνα αφού προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων στην Ταϊβάν.

Το Χονγκ Κονγκ υπέστη εκτεταμένες ζημιές την Τετάρτη, με πτώσεις δέντρων και πλημμύρες σε πολλές περιοχές. Η θαλάσσια εισβολή (πάνω από 3 μέτρα) έσπασε τις γυάλινες πόρτες ενός πολυτελούς ξενοδοχείου και πλημμύρισε το λόμπι του, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

This happened at the Fullerton Hotel Ocean Park in Hong Kong a couple hours ago. I have never seen anything like this before. I was up at 4 am taping my windows because water was just pouring in… Ragasa is indeed a super Typhoon 🌀… pic.twitter.com/O59FJbGLsE — Eric Yeung 👍🚀🌕 (@KingKong9888) September 24, 2025

Ο υπαρχηγός της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, Έρικ Τσαν, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Ραγκάσα θα αποτελέσει «σοβαρή απειλή», συγκρίσιμη με τους υπερτυφώνες του 2017 και 2018, που προκάλεσαν ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων.

«Το νερό έφτανε σαν τσουνάμι»

Στην Ταϊβάν τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν, όταν ένα φράγμα λίμνης δεκαετιών κατέρρευσε στην ανατολική κομητεία Χουάλιεν μετά το χτύπημα του Ραγκάσα, όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

14 dead and 18 injured after #TyphoonRagasa’s outer circulation triggers catastrophic flooding in #Taiwan.​ A bridge in Hualien collapsed as a landslide-dammed lake overflowed. pic.twitter.com/kPB0WAOoJp — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 24, 2025

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν επεσήμανε ότι το νερό που διέρρευσε από τη λίμνη έφτανε τους 60 εκατ. τόνους, αρκετή ποσότητα για να γεμίσουν περίπου 36.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

Αυτοκίνητα μέσα σε σαλόνια

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Γιάνγκτζιανγκ -που συνήθως σφύζει από ζωή- έμεινε άδειος, καθώς τα δρομολόγια τρένων στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ ανεστάλησαν την Τετάρτη. Πολλές περιοχές στο Χονγκ Κονγκ πλημμύρισαν, σύμφωνα με εικόνες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα και επαληθεύτηκαν από το AFP.

Το νερό έφτασε στην πόλη «σαν τσουνάμι», δήλωσε κάτοικος της Γκουανγκφού που αναζήτησε καταφύγιο στον δεύτερο όροφο του κτιρίου όπου βρισκόταν. Όταν επέστρεψε σπίτι του, είδε το αυτοκίνητό του να έχει παρασυρθεί από τα νερά και να βρίσκεται στο σαλόνι του.

Οι αρχές της Ταϊβάν έχουν στείλει ομάδες διάσωσης από άλλες επαρχίες στη Χουαλιέν, ενώ ο στρατός έχει αναπτύξει εκεί 340 στρατιώτες.

Το 2009 ο τυφώνας Μορακότ προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στη νότια Ταϊβάν, ενώ προκάλεσε τον θάνατο περίπου 700 ανθρώπων.