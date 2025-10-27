Λίγες μέρες μετά τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι έξω από κλαμπ, μετά από κατανάλωση αλκοόλ, έρχεται άλλο ένα περιστατικό με ανήλικη, αυτή τη φορά στη Σαντορίνη.

Η 17χρονη βρέθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ αυτό ήταν κλειστό.

Η ανήλικη διασκέδαζε με αφορμή την ονομαστική της εορτή και, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cyclades24.gr, κατέρρευσε μετά την κατανάλωση τεσσάρων ποτών, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, φέρνει όμως ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πρόσβαση των ανηλίκων στο αλκοόλ στα κέντρα διασκέδασης.

Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ όπου φέρεται να διασκέδαζε η 17χρονη.

Εν τω μεταξύ τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα από το Χημείο του Κράτους που θα δείξουν αν το νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, -το οποίο σφραγίστηκε από τον Δήμο Αθηναίων το Σάββατο 25/6- όπου διασκέδαζε η 16χρονη πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, πουλούσε νοθευμένα ποτά.