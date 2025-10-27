Τον απόλυτο τρόμο έζησε μία γυναίκα μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το πρωί του Σαββάτου στην Κυψέλη, όταν ένας άνδρας την απείλησε με πιστόλι μπροστά σε θαμώνες του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη ύστερα από φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον 37χρονο και τη γυναίκα. Ο δράστης, σε έξαλλη κατάσταση, έβγαλε το πιστόλι και την απείλησε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να φύγει έντρομη από το κατάστημα.

Πελάτες του καταστήματος ειδοποίησαν αμέσως την Άμεση Δράση και λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που περιπολούσαν στην ευρύτερη περιοχή.

Βρέθηκε πιστόλι κάτω από αυτοκίνητο

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν βρέθηκε κάποιο όπλο πάνω στον 37χρονο από την Αλγερία. Ωστόσο, ύστερα από έρευνα των αστυνομικών στον γύρω χώρο, εντοπίστηκε κάτω από σταθμευμένο όχημα ένα πυροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα και έξι φυσίγγια, το οποίο ο δράστης είχε κρύψει για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο άνδρας παραδέχθηκε ότι το όπλο του ανήκει και οδηγήθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και για απειλή.