Στα δίχτυα της αστυνομίας έπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος, μετά τον εντοπισμό ενός μικρού «οπλοστασίου» μέσα στο γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο εισαγγελέας, μετά από καταγγελίες πως σε χώρο δημοτικού σταδίου του λεκανοπεδίου, οπαδοί διακινούσαν και αποθήκευαν φωτοβολίδες, κροτίδες και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα, με την ανοχή του προέδρου της ΠΑΕ Βασίλη Μπέτση.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή ειδικών μονάδων και παρουσία δικαστικού λειτουργού, έκαναν έρευνα στον χώρο και βρήκαν μέσα σε μια κλειδωμένη αποθήκη: 17 φωτοβολίδες, σωλήνα εκτόξευσης βολών, επτά κοντάρια, τρία κράνη, πλήθος σπρέι, μασκών και ρούχα άλλων ομάδων.

Όλα τα ευρήματα δείχνουν, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι ο χώρος χρησιμοποιείτο για την αποθήκευση εξοπλισμού οπαδών που προετοιμάζονταν για επεισόδια.

Ο πρόεδρος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα, για να διαπιστωθεί ποιοι άλλοι εμπλέκονται και αν υπάρχουν συνδέσεις με οργανωμένους συνδέσμους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος

Άμεση ήταν η αντίδραση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Περιστερίου, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδική σύλληψή του, έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δε βρέθηκαν, σε καμία περίπτωση, εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους, οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών».